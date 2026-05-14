«Conozco de cerca las adicciones y uno cacha…»: Aseguran que famoso animador de TV estaría pasando por delicado momento

Una delicada situación relacionada con Julián Elfenbein salió a la luz durante la noche de este martes en el programa Noche de Pirañas, espacio conducido por Sergio Rojas y Catalina Pulido.

En el espacio, Sergio Rojas abordó el presente personal y laboral del animador. Incluso, aseguró que su eventual llegada al matinal Contigo en la Mañana no se concretó debido a un complicado episodio.

La revelación de Carla Ballero

“Dicen que lo habrían bajado, porque habría tenido una recaída. Él nos reconoció a nosotros que era adicto, pero que era adicto al tramadol”, afirmó el periodista.

No obstante, fue Carla Ballero quien sorprendió con un duro relato sobre una experiencia que vivió junto a Elfenbein durante las últimas grabaciones de Pasapalabra.

“Yo fui a un Pasapalabra, que fue uno de los últimos que se hicieron. Íbamos todos los meses y yo quedé impactada”, recordó la actriz.

Luego, agregó que la situación fue evidente para quienes estaban presentes en el estudio. “Fue impactante porque, de hecho, tuvieron que parar varias veces las grabaciones. No te lo voy a describir, la situación fue muy impactante, yo conozco de cerca las adicciones y uno cacha”, sostuvo.

Ballero también detalló algunas conductas que observó durante esa jornada. “Su rapidez, traspiraba. De hecho, el equipo estaba desesperado porque no se podía terminar de grabar el programa”, contó.

Además, aseguró que ese momento marcó un antes y un después en la situación del animador. “Ese fue uno de los últimos Pasapalabra que se hicieron y ahí empieza la caída libre”, afirmó.

Para cerrar, la comunicadora reveló que varios de los invitados presentes entendieron rápidamente lo que ocurría debido a experiencias personales vinculadas a las adicciones.

“Los invitados que estábamos todos habíamos tenido alguna cercanía con las adicciones. Entonces todos estábamos como tratando de sacar el barco”, concluyó

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