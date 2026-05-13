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Tras días fríos en Santiago: ¿Cuándo regresa la lluvia? Alejandro Sepúlveda entregó detalles en su pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana

Alejandro Sepúlveda entregó su informe climático en Mega. Revisa ACÁ la temperatura para los próximos días y el fin de semana.

13 May, 2026. 17:25 hrs

 

 

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