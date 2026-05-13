Tras días fríos en Santiago: ¿Cuándo regresa la lluvia? Alejandro Sepúlveda entregó detalles en su pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana Alejandro Sepúlveda entregó su informe climático en Mega. Revisa ACÁ la temperatura para los próximos días y el fin de semana. 13 May, 2026. 17:25 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor contó cómo se le nubló la mente y rompió un código fundamental: «Ya que nos vamos a morir todos, hagamos un trío» Auditor «pisó el palito» con un supuesto cambio de parejas: «Me hicieron una emboscada entre dos mujeres» ¿Cuándo regresa la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda despejó las dudas con su pronóstico para los próximos días en Mega Auditor relató en el Chacotero como su cita Tinder casi termina en el calabozo: «Me salvé por un pelo…» Auditor contó cómo se le nubló la mente y rompió un código fundamental: "Ya que nos vamos a morir todos, hagamos un trío" Jordi Castell revela nuevos detalles sobre el animador "involucrado con menores de edad y drogas": "todos sabemos..." Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado