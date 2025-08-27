¡Impacto en Matinal de Canal 13!: Hombre ofreció ayuda y en vuelco repentino agredió al equipo del programa Tu Día

Una peculiar situación se vivió en la jornada de hoy, mientras se emitía el programa matinal de Canal 13.

Fue en una despacho que el equipo de Tu Día fue agredido por un sujeto en la comuna de Estación central.

En ese contexto, es que tres novillos se escaparon de su corral, y se encontraban caminando perdidamente por el sector, alterados por el tráfico.

Miembros de Tu Día fueron agredidos en plena transmisión

Quien se encontraba en el sector era Gabriel Alegría, acompañado de su camarógrafo.

Fue en ese instante, que apareció repentinamente Manuel, un hombre de la tercera edad que llegó con soluciones para la problemática. En primera instancia, se ofreció para ayudar, comentando que se podía llevar a los animales en su camión, para ayudar con el flujo del tráfico.

No obstante, en una fracción de segundos, el comunicador reaccionó descontrolado: «¡Caballero, no! ¡Caballero, no le voy a permitir eso! ¡Eso sí que no!».

Asimismo, explicó la situación: «Este caballero, don Manuel, el que dijo que venía a ayudar, nos golpeó la cámara recién. ¡Y miren cómo está! ¡Dé la cara ahora!».

«¡Caballero, basta! ¡Grábenlo! ¡Véanle la cara a este caballero! El supuesto que venía a ayudar, el que decía que venía a rescatar animales. Y mírenlo», añadió.

Según el notero de Canal 13, esta reacción del sujeto fue debido a la no autorización de llevarse los animales. Le habrían dicho que tendrían que esperar a la autoridad.

«Nosotros le dijimos que no y él se molestó conmigo, porque le dije que no se podía llevar los animales sin la presencia de los municipales. Él dice que yo fui prepotente con él, lo cual es completamente falso. Ustedes me conocen, jamás lo hubiese tratado así», comunicó el periodista.

En el estudio alzaron la voz, llegando a la conclusión que el hombre no solo pretendía ayudar, sino que tenía segundas intenciones. Entre ellas el quedarse con los animales.

