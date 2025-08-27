Estrella porno nacional Gatita Veve lanzó al agua a varios políticos revelando que son seguidores: «Para las fantasías y las locuras no hay partido»

Con todo el revuelo del «Caso Karol Lucero», varios personajes del espectáculo han alzado la voz respecto al comunicador.

Una de ellas fue Valentina Ignacia, conocida como Gatita Veve quien ha estado en la palestra tras revelar osadas invitaciones por parte de Karol Dance.

«Esto se dio en verano, cuando él estaba organizando un evento y después quería irse de fiesta y grabarse. Pero ojo, no era algo profesional, era solo por el morbo de estar con una actriz porno. Y yo no voy a estar tirando el cuerpo, así como así por cualquier huevón que quiera sacarse un capricho, a menos que haya plata de por medio», fueron las declaraciones de la creadora de contenido.

Y eso no es todo, ya que la joven también reveló que ha sido contactada por diversos famosillos, entre ellos «futbolistas, reggaetoneros y figuras de la televisión».

«Es un narcisista. No le importa el resto de las personas, el hecho de que esté haciendo escándalo y dinero con algo que a su esposa le duele, siento que es bastante fuerte», le señaló a la Cuarta respecto a la situación con el ex chico Yingo.

Múltiples políticos siguen a Gatita Veve, estrella porno chilena

En ese contexto, la chiquilla aseguró que varias personalidades de la política la siguen. Es más, dio a conocer que un político de región viajó a Santiago, especialmente para participar en una grabación con ella.

Para cerrar, la también influencer reveló que son varios los fanáticos que tiene, y que son de distintos sectores políticos: «Para las fantasías y las locuras no hay partido político».

