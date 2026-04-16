Popular figura del reality de Canal 13 habría renunciado a días de su estreno: Dos motivos fueron los factores

Carla Ballero venía dando señales de incomodidad desde que perdió la competencia por equipos en el reality Vecinos al límite. La comunicadora no ocultó su molestia por las condiciones del nuevo lugar donde debía instalarse y, en pantalla, dejó clara su postura.

“Nunca fui a un campamento, los odio. Los encuentro cero aventura, cero graciosos, tóxicos; para enfermarse y sentirse mal con el polvo y la tierra”, lanzó sin filtro tras llegar al refugio asignado.

Pero fuera de cámara, la situación habría ido más lejos. Según reveló Michael Roldán en un video publicado en Instagram, Ballero finalmente concretó su salida del programa de Canal 13, y no solo por incomodidad.

Carla Ballero habría renunciado a «Vecinos al Límite»

“Los motivos del abandono fueron dos, básicamente. El primero y el más importante fue por un tema médico. Tuvo un accidente”, explicó el periodista. Luego detalló que la ex figura de Morandé con Compañía continuó participando pese a las molestias físicas: “tiene un umbral del dolor bastante alto, entonces siguió hasta que se dieron cuenta de que lo que tenía más bien era una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda”.

La lesión terminó por pasarle la cuenta. “Llegó un punto en que el doctor le dijo ‘tú no puedes seguir compitiendo’”, añadió Roldán. Aunque existía la opción de que permaneciera en la casa sin competir, la distancia con su familia también influyó en su decisión.

El periodista además aseguró que el ánimo de Ballero ya venía resentido desde antes. “Efectivamente, el humor de Carla no ha sido el mejor dentro del encierro. Ella pasó enferma gran parte del encierro, con temas estomacales y algo relacionado con el colon también”, comentó.

En ese contexto, explicó que los medicamentos afectaron su estado anímico, provocándole somnolencia e irritabilidad. Con el paso de los días, sin embargo, su salud mejoró y también su relación con el resto del grupo.

“Una vez que ya su salud se estabiliza, empieza a estar de mucho mejor humor y termina, de hecho, en muy buena onda con Joche, y se va de la casa en un muy buen momento como personaje y como persona, con relaciones súper resueltas y lindas con el resto de los participantes”, cerró.

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