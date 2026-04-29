Estos son los precios para el concierto de Karol G en Chile ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Karol G confirmó recientemente su gira por Latinoamérica tras su exitoso paso por Coachella, donde se convirtió en la primera mujer latina en ser headliner del evento. A través de sus historias en redes sociales, la artista anunció las ciudades que formarán parte de sus próximos conciertos.

La “Bichota” llegará a Chile con todo. Su tour Tropitour: “Viajando por el Mundo” ya tiene fecha en el país: será el 28 de enero de 2027 en el Estadio Nacional.

El espectáculo estará a cargo de la productora Bizarro Live y promete un show lleno de brillo, energía y baile, fiel al estilo característico de la artista.

Si quieres asistir al concierto, la preventa exclusiva para clientes Mastercard de Banco Falabella comenzará este miércoles 29 de abril a las 09:00 horas. Luego, la venta continuará el jueves 30 de abril desde las 09:30 horas, o hasta agotar stock.

Para conocer más detalles sobre el proceso y revisar la cuenta regresiva de la preventa, puedes ingresar a PuntoTicket.

Precios de la entradas para el concierto de Karol G

Esta es la lista de precios según el sector del Estadio Nacional:

Galería : precio $60.000 + cargo $9.000 = total $69.000

: precio $60.000 + cargo $9.000 = total Cancha general : precio $60.000 + cargo $9.000 = total $69.000

: precio $60.000 + cargo $9.000 = total Andes : precio $80.000 + cargo $12.000 = total $92.000

: precio $80.000 + cargo $12.000 = total Pacífico bajo : precio $90.000 + cargo $13.500 = total $103.500

: precio $90.000 + cargo $13.500 = total Pacífico alto : precio $90.000 + cargo $13.500 = total $103.500

: precio $90.000 + cargo $13.500 = total Platinum lateral : precio $180.000 + cargo $27.000 = total $207.000

: precio $180.000 + cargo $27.000 = total Platinum : precio $200.000 + cargo $30.000 = total $230.000

: precio $200.000 + cargo $30.000 = total Pacífico medio : precio $200.000 + cargo $30.000 = total $230.000

: precio $200.000 + cargo $30.000 = total Diamante lateral : precio $230.000 + cargo $34.500 = total $264.500

: precio $230.000 + cargo $34.500 = total Diamante : precio $250.000 + cargo $37.500 = total $287.500

: precio $250.000 + cargo $37.500 = total Primeras filas : precio $280.000 + cargo $42.000 = total $322.000

: precio $280.000 + cargo $42.000 = total Pit derecho (A) : precio $360.000 + cargo $54.000 = total $414.000

: precio $360.000 + cargo $54.000 = total Pit izquierdo (B) : precio $490.000 + cargo $73.500 = total $563.500

: precio $490.000 + cargo $73.500 = total Silla de ruedas : precio $60.000 + cargo $9.000 = total $69.000

: precio $60.000 + cargo $9.000 = total Acompañante silla de ruedas: precio $60.000 + cargo $9.000 = total $69.000

Cabe recordar que la artista tuvo un exitoso paso con su gira “Mañana Será Bonito World Tour”, realizada entre 2023 y 2024, con más de 60 presentaciones en distintos países.

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