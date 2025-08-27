Revelan el verdadero motivo tras la «clase de manejo» que terminó con un auto volcado en canal San Carlos

En la jornada de ayer, un auto fue encontrado en el canal San Carlos, en la comuna de La Florida.

Durante toda la mañana los diversos programas de televisión cubrieron la noticia, detallando el hecho y mostrando las imágenes de la impensada situación.

Lo que parecía ser un simple accidente de tránsito terminó convirtiéndose en un verdadero operativo que acaparó la atención de todo un barrio. Una mujer, que en un principio afirmó estar “aprendiendo a manejar”, perdió el control del vehículo y provocó una compleja maniobra de rescate.

El auto quedó en tal posición que su retiro fue mucho más complicado de lo esperado. Para poder sacarlo fue necesario movilizar tres grúas, cuadrillas municipales, personal de una aseguradora y la ayuda de más de 30 personas. En total, el procedimiento se extendió por más de diez horas.

Desmienten una «clase de manejo» en el incidente ocurrido en La Florida

Cuando Carabineros llegó al lugar, la pareja que viajaba en el automóvil (un hombre y una mujer) intentó explicar lo ocurrido señalando que se trataba de una clase de manejo que terminó en error. Sin embargo, la historia se derrumbó en cuestión de minutos: ambos estaban bajo los efectos del alcohol y, además, se descubrió que la joven de 28 años sí poseía licencia de conducir.

A pesar de la magnitud del accidente, la sanción fue solo una infracción por manejar en estado de ebriedad.

Los vecinos del sector, en conversación con T13, no escondieron su molestia por la situación. Según relataron, no es la primera vez que ocurren hechos de este tipo. “Distintas personas vienen a tomar, vienen a hacer otras cosas, los autos pasan muy rápido porque es un camino de servicio”, comentó uno de ellos.

Otro residente complementó señalando que “el camino está en muy mal estado, entonces cuando las personas vienen, pasan muy fuerte y pierden el control”.

