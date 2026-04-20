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Rostro de Canal 13 confirma en plena emisión del matinal que está embarazada: Esta fue la reacción de Repenning

La periodista de Canal 13 confirmó la noticia en pleno matinal, generando sorpresa y emoción entre sus compañeros.

20 Abr, 2026. 16:34 hrs
Anuncian Embarazo En Plena Emisión Del Matinal De Canal 13
Captura canal 13

Una mañana distinta se vivió este lunes en el matinal Tu Día de Canal 13. En medio de una conversación distendida, el programa se detuvo por un momento especial: José Luis Repenning anunció en vivo el embarazo de su compañera Ana María Silva.

Silva asumía la conducción del espacio mientras reemplaza a Priscilla Vargas. Durante el programa, dejó entrever la noticia con comentarios sutiles. «Aquí los tres vamos a darle inicio a Tu Día» lanzó en vivo, causando curiosidad y sorpresa.

Confirman embarazo en plena emisión del matinal

Minutos después, la periodista decidió confirmarlo. Visiblemente emocionada , respondió a la intervención de su compañero: «Repe esta revelando… somos tres».

El momento sorprendió al equipo, especialmente a sus colegas de T13 AM, donde también trabaja. Las reacciones no se hicieron esperar y rápidamente llegaron las felicitaciones en vivo.

Uno de los primeros en reaccionar fue Francesco Gazella, quien expresó: «¡Qué ternura! Notición de la vida». Por su parte, Repenning mantuvo el tono cercano del espacio y continuó bromeando con la noticia: «Vamos a tener un sobrinito acá en el programa».

Ana María Silva, quien llegó a Chile en 2015 para impulsar su carrera en televisión, recibió múltiples muestras de cariño desde el área de prensa del canal. La noticia también vino a confirmar los rumores que circulaban desde hace semanas sobre su primer embarazo, los que finalmente quedaron despejados con este anuncio en pantalla.

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