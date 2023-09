El mea culpa de Cony tras fuerte pelea en Gran Hermano: «Asumo las consecuencias»

Este fin de semana Cony Capelli vivió uno de sus momentos más polémicos en Gran Hermano Chile, luego de que se involucrara en una fuerte discusión con Fran y Rai que terminó a los gritos, luego de enterarse de que los participantes se conocían hace tres años.

A raíz de esto, la rubia le dejó su voto legado, además de decirle unas palabras. «El último fin de semana demostró quién era realmente. Como trató a Raimundo, creo que no se lo merecía, él no te había hecho nada».

Tras escuchar las palabras de Fran, Cony se dio el tiempo para hacer una reflexión de estos últimos días. «La entiendo, o sea, yo hubiese hecho lo mismo si me hubiese tocado irme yo después de una discusión tan fuerte como la que hubo».

«Fue un largo recorrido construir una buena relación con Fran, debido a que habíamos tenido un conflicto en que ella me hirió profundamente con un comentario», continuó la bailarina, haciendo referencia al momento que la joven le sacó en cara su rehabilitación.

Siguiendo por esta línea, Cony afirmó que «aun así ambas pusimos de nuestra parte para llevarnos bien», además de agregar: «Fui muy leal a ella, confié mucho en ella».

El quiebre de su relación con Rai

Por otro lado, la chiquilla comentó a la fractura que se dio en su relación con Raimundo, quien tuvo una serie de encuentros amorosos con Fran fuera de Gran Hermano, desatando su desconfianza. Pues el agrónomo decidió ocultarlo en su ingreso y unirse rápidamente a las «Lulos», quienes son las más queridas por el público.

Es por lo mismo que durante el fin de semana, Cony explotó y lanzó una serie de epítetos en contra de su amigo, lo que ella misma reconoció que se excedió. «Obviamente me da mucha tristeza lo que pasó», afirmando que «se lo reconocí a Rai, le pedí disculpas», aunque «no fueron inmediatas, porque sentí que no era el momento; pero sí me hice cargo inmediatamente con Rai porque lo sentí».

Junto con esto, señaló que «muchas veces acá se me ha pedido que pida disculpas» pero «yo no lo hago si no lo siento genuinamente». De todas formas reveló que «me entristece mucho llegar a ese punto y me avergüenza», ya que «obviamente no es la idea llegar a eso».

La potente reflexión de Cony en Gran Hermano

Mientras que, sobre la declaraciones de Fran, afirmó. «Yo soy todo lo que he mostrado acá, no soy solo ese fin de semana: puedo ser amigable, mezquina, chistosa, estar triste, ser muy tierna y tener otros lados, un lado más oscuro, no sé, pero creo que he sido sincera».

«Dentro de esa honestidad, también soy responsable en asumir las consecuencias al respecto», como la fractura de «mi amistad con Rai» y «si me toca ir a placa, que es lo más probable, si la gente vota para que me vaya, asumo las consecuencias de tanto como quisieron pueden no estar de acuerdo conmigo».

Para cerrar, Cony le dedicó unas palabras a Fran: «Creo que eso es madurez, a diferencia de ella, que asumió que la gente votó por ella porque se los pidió porque ella ya estaba casada», aunque «no pienso que haya sido así», pues «la gente votó por otras cosas, no porque ella se los pidiera».

Imágenes gentileza Chilevisión.