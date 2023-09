Gran Hermano Chile: ¿Qué dijo Ignacia Michelson de su polémico quiebre con Marcianeke?

A tan solo unos días de su ingreso, Ignacia Michelson dejó la grande en Gran Hermano Chile, pues en tan solo cinco minutos ya se había peleado a los gritos con Fran Maira y contó varias verdades del exterior. Y ahora aprovechó de contar varios detalles de su polémica vida privada.

Todo comenzó cuando entró a la pieza y le comenzó a hacer algunas preguntas a los que estaban presentes. «¿Antes ponían las canciones de Marcianeke? ¿O no ponían?».

«No, nunca ponen al Marcianeke. Y al Pailita tampoco», le contestó Cony Capelli. Mientras que Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini agregó: «No, porque la mujer se trastornaba. Hasta el día de hoy sigue con la hue… Las hue… no sueltan po. Si ya no están con los hue… para qué hue… tanto».

A raíz de esto, es que Ignacia Michelson hizo una reflexión sobre cómo hay que lidiar con las relaciones. «Tienes que tomarlo como una enseñanza más que como algo malo o bueno. O sea, si fue malo, para nunca más repetirlo, si fue bueno, qué linda experiencia».

Ignacia Michelson contó la firme de su quiebre con Marcianeke

Siguiendo por esta línea, se mandó una reflexión sobre su quiebre con el intérprete. «Ay, mi niñito. Si el único que me podría haber gustado fue Marcianeke, de todos los artistas urbanos. A mí lo que me da rabia de él es que le hace caso a su alrededor siempre. Si él fuera él, hubiésemos ido hasta la luna y más allá».

«Yo creo que los mismos manager no querían que estuviera conmigo. Les di miedo. Empezó a ponerse inseguro con mi mejor amigo. Pero eso se lo metió la gente. Como yo paso con mi mejor amigo, le empezaron a meter eso para separarnos. Porque ya empezaron a cachar que yo le empecé a decir ‘pasa esto, pasa lo otro’», continuó Ignacia Michelson.

Para cerrar, afirmó que siempre estaría con el cantante. «Yo lo quiero un montón, a pesar de que nos peleamos, siempre le voy a desear lo mejor. Y a todos mis ex también. Porque gracias a ellos estoy donde estoy. Aprendí, la cagué, me enamoré, viví cosas hermosas. A todos mis ex les deseo lo mejor, haya pasado lo que haya pasado. Siempre voy a estar para ellos porque fueron parte de mí».