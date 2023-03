Lisandra Silva es la nueva eliminada de Aquí se Baila: «Me estaba pasando la cuenta»

Este martes en la noche se vivió un nuevo capítulo de eliminación en Aquí se Baila, donde ocho parejas se enfrentaron con trabajadas coreografías para lograr salvarse una semana más y seguir en competencia por el millonario premio.

Hernán Contreras y Fran Zepeda, Janis Pope y Felipe Basáez, Claudio Moreno y Laurita Vásquez, Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra, Lisandra Silva y Gianfranco Polidori, Chantal Gayoso y Matías Falcón, Emmanuel Torres y Daniela Acevedo, y Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala son las parejas que se enfrentaron.

Los primeros en subirse al escenario fueron Lisandra Silva y Gianfranco Polidori, quienes bailaron ‘Yo quería’, de Christian Castro. Tras su presentación, Lisandra destacó que el desamor es algo que todos hemos vivido.

«¿Quién no ha sido rechazado en la vida y no ha estado con alguien que le gusta pero no lo ama? Creo que siempre nos ha pasado en la vida», confesó la cubana en la conversación con Sergio Lagos.

Al final del programa, los dos peores puntajes fueron Claudio Moreno, con 19 puntos, y Lisandra, con 15 puntos. Por lo que debieron enfrentarse en la batalla final entre ambos. Luego de deliberar, en una decisión unánime del jurado, la nueva eliminada del programa fue Lisandra Silva.

Lisandra Silva y su salida de Aquí se Baila

«Agradezco muchísimo esta oportunidad. Fue hermoso, los chicos fueron una familia para mí», dijo la también empresaria en pantalla.

«Sentí un gran alivio. Estaba bailando con una lesión en el dedo de la mano derecha que me estaba debilitando, me sentí sobreexigida y extrañar a mis pollos me estaba pasando la cuenta. Fue el momento perfecto para salir de la competencia», indicó Lisandra, agregando que de todas maneras está disponible para regresar para un potencial repechaje.

Hay que recordar que la salida de Lisandra Silva fue adelantada hace unos días por ni más ni menos que Daniela Aránguiz, quien dentro de los próximos días ingresará al espacio