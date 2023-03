«Reclamaba mucho»: Daniela Aránguiz filtra a supuesta nueva eliminada de Aquí se Baila

Daniela Aránguiz ha estado en el centro de la noticia durante las últimas semanas, esto luego de que se lanzara con todo en contra de su expareja durante la transmisión en vivo que hace por Instagram junto a Cecilia Gutiérrez.

Es en este contexto que durante la nueva edición del programa, la influencer no dudó en hablar de la polémica que se dio con relación a su llegada al café concert de Las Indomables y otros temas.

Pero sin duda que lo que más llamó la atención, es cuando Daniela Aránguiz contó un cahuín sobre Aquí se Baila y quién sería una de las próximas eliminadas del espacio.

Resulta que en pleno live, la panelista de Zona de Estrellas, dio el nombre de la famosilla que abandonaría el espacio de baile. «¡Me sé una copucha! Se me había olvidado. Me contaron, de muy buena fuente, que Lisandra (Silva) fue eliminada del programa de baile y que habría salido indignadísima».

Daniela Aránguiz y la eliminación de Lisandra Silva

Tras esto, es que Cecilia Gutiérrez complemento la información de Daniela Aránguiz, comentando que la cubana tendría una mala relación con la producción detrás de Aquí se Baila.

«Reclamaba mucho, peleaba con la gente de peluquería, de vestuario, de maquillaje», afirmó la periodista de farándula, de acuerdo a lo consignado por Página 7.

Pero esto no es todo, ya que Daniela Aránguiz afirmó que algunos participantes se estresan al estar en este tipo de programas, por lo duro de la competencia, aprovechando de lanzar un palo a Lisandra. «Si uno entra, tiene que hacerlo para pasarlo bien, no para no ir a estresarse más. Sobre todo si eres mamá».

«Si gente de la producción me está viendo, yo todavía no estoy dentro, así que puedo hablar de las cosas. Si estoy dentro, me quedo callada… mientras tanto, no» cerró la chiquilla.