La radical decisión que habría tomado Jorge Valdivia tras polémica

Sin duda que la noticia de esta semana es la protagonizada por Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini. Esto luego de que la ex chica Mekano asegurara que el comentarista estaba en una relación con la diputada, todo mientras intentaban retomar su matrimonio.

Desde ese momento que han comenzado a salir todo tipo de detalles con relación a la polémica, pasando por la pelea en la vía pública y la grave acusación que se mandó Aránguiz sobre la parlamentaria, que terminó en una autodenuncia y la intervención de la Fiscalía Nacional.

Es en este contexto que al parecer Jorge Valdivia habría decidió tomar una decisión radical con relación a este tema. Al menos así es como lo dio a conocer José Antonio Neme en el más reciente capítulo de ‘Mucho Gusto’.

De acuerdo al periodista, recibió un mensaje durante la mañana, en el que le cuentan la drástica decisión que concretaría en las próximas horas. «No voy a decir quién me manda el mensaje, pero es una alta fuente del caso».

«Me dice lo siguiente: el deportista estaría ahora en una notaría, firmando un mandato legal para ingresar hoy una querella por robo en lugar habitado, daños, lesiones por violencia intrafamiliar (VIF) y amenazas en contexto de VIF», continuó José Antonio Neme.

Para dejar todo más claro, el animador afirmó que «es una fuente fidedigna» con la que habló sobre el caso Jorge Valdivia, junto con afirmar que se daría a conocer oficialmente durante la jornada de este viernes.

Daniela Aránguiz rompe el silencio por polémica con Jorge Valdivia

Hay que recordar que hace unos días, Daniela Aránguiz decidió hablar en su programa ‘Zona de Estrellas’ sobre el escándalo que protagoniza. «Yo siempre dije que no iba a hablar del padre de mis hijos, pero siento lo que me hizo ahora es como la guinda de la torta después de haber sido humillada toda mi vida y defender lo indefendible» indicó.

«Escuchar que él me dice que esto es una mentira para que la otra niña (Maite Orsini) escuche, es lo mismo que él me hizo durante 17 años. Mi mamá y mi mejor amiga me decían ‘pero él ha sido desleal contigo toda la vida’, pero sentarme aquí a hablar de él me provoca algo terrible» agregó.