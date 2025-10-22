Evelyn Matthei quedó impactada con canción que le preparó la IA «La cumbia de Matthei»: Sacó sus mejores pasos "Pero esto está muy bueno" fue la reacción de la candidata presidencial al escuchar una canción de cumbia tipo villera que le creó la Inteligencia Artificial. 22 Oct, 2025. 16:47 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditora divorciada confesó en El Chacotero Sentimental lo que curó su tristeza: «Me uní a un grupo…» ¡A Las Vegas los pasajes! Toly Fu reveló en exclusiva que fue invitado a los premios Latin Grammy Auditora dejó la pata con relato en El Chacotero Sentimental: «Se destapó el guatero en el estacionamiento» Lluvia en Santiago: Allison Göhler alerta por cambios en el pronóstico y posibles precipitaciones en la Región Metropolitana Reprograman conciertos de Bad Bunny en Chile: Estas son las nuevas fechas de sus presentaciones en el Estadio Nacional ¡Todo pasando en Fiebre de Baile! Filtran que dos participantes pelearon en los estacionamientos de CHV: Usuarios reaccionaron al registro Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado