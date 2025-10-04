«Ni siquiera estás arrepentida de lo que dijiste»: Fran García-Huidobro encaró a Daniela Aránguiz por sus declaraciones contra Cony Capelli

Daniela Aránguiz estuvo en el último capítulo de Only Fama, estrenado la noche de ayer. En la conversación con Fran García-Huidobro y José Antonio Neme, habló sobre sus más recientes polémicas.

En concreto, se refirió a la pelea que tuvo con Cony Capelli, en donde la trató de «drogadicta» en un programa en vivo, luego de que la bailarina dijera que era «cero aporte en la televisión«.

Fran García-Huidobro encaró a Daniela Aránguiz por sus declaraciones contra Cony Capelli

En medio de la conversación, y tras mostrar las declaraciones cruzadas entre Cony Capelli y Daniela Aránguiz, la ex Mekano se defendió: «yo nunca hablo de alguien sin que esa persona hable primero de mí. Yo lo dije, que quizás no usé las palabras correctas y lo admito, pero no me arrepiento de lo que digo, jamás (…) No usé las palabras quizás adecuadas para la televisión».

Sin embargo, ante su respuesta a la defensiva, Fran García-Huidobro la confrontó: «Apuntar a la cámara y decirle a una persona que es drogadicta, que le está mintiendo al país con su tratamiento, yo me pregunto qué estaban haciendo las 4 personas que estaban contigo en el set, que no te dijeron que eso no se puede decir en televisión«.

«Dani, es que dices que ni siquiera estás arrepentida de lo que dijiste«, complementó la comunicadora.

«Es que no estoy arrepentida, ¿por qué tengo que mentirte?», le respondió Daniela Aránguiz.

En esa misma línea, explicó por qué se refirió así de la ex Gran Hermano: «No fue la manera, pero esto empezó porque ella dijo que yo era el peor ejemplo para seguir de la sociedad. Cuando una persona me trata del peor ejemplo para seguir, yo me imagino que esa persona tiene que ser un ejemplo para la sociedad, no que tenga tejado de vidrio«.

Eso sí, Fran García-Huidobro no le compró: «Lo que me pasa es que, por alguna razón, todos los días estás peleando con alguien. Yo sé que te gusta pelear, si yo te conozco».

«Pero yo no peleo porque a mí se me ocurre o me despierto para pelear con alguien. Yo respondo de los ataques», le respondió Aránguiz.

«Pero tú manejas la tele de tal manera de saber hasta qué punto vas a llegar. Si quieres dejar la caga… o no. Y dejaste la caga…«, sentenció Fran García-Huidobro.