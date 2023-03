«Yo tengo una pieza»: El coqueto mensaje de Daniela Aránguiz para Raúl Peralta

Ya es sabido que Daniela Aránguiz está en el centro de la noticia, esto luego de que en un live por Instagram se fuera en contra de Jorge Valdivia. Afirmando que estaba en una relación con Maite Orsini, incluso mientras intentaban retomar su matrimonio.

A pesar de protagonizar una de las polémicas más duras del último tiempo, la chiquilla sigue dejando la grande al hablar sobre temas faranduleros. Así es como ocurrió en el último capítulo de ‘Zona de Estrellas’. Mientras hablaban de los rumores de ruptura entre Lisandra Silva y Raúl Peralta.

Resulta que de acuerdo a lo consignado por La Cuarta. Daniela Aránguiz lanzó durante el espacio de Zona Latina que «Si no tiene casa Raúl, yo tengo una pieza de visita, cuando quiera».

Aunque en ese momento, sus compañeros de panel de inmediato le dijeron que no se adelantara. Ya que aún solo se trata de especulaciones y la pareja no ha querido referirse a la situación. Por lo que la ex chica Mekano señaló: «No he dicho nada».

Hay que recordar que hace un tiempo, Daniela Aránguiz confesó que tuvo bastante cercanía con el bailarín. «Es verdad que yo cuando tenía 17 años, cuando estaba en Mekano, tuve como onda onda, ni siquiera fue un pololeo, con Raúl, que ahora es de los Power Peralta».

«Pero tenía 17 años, ahora tengo 35, como nunca nadie me ha conocido ningún otro hombre no pueden hablar» agregó en la entrevista.

Daniela Aránguiz rompe el silencio

Luego de la polémica de Daniela Aránguiz, la influencer decidió romper el silencio en el espacio de farándula. Donde confesó que «Yo siempre dije que no iba a hablar del padre de mis hijos, pero siento lo que me hizo ahora es como la guinda de la torta después de haber sido humillada toda mi vida y defender lo indefendible».

«Escuchar que él me dice que esto es una mentira para que la otra niña (Maite Orsini) escuche, es lo mismo que él me hizo durante 17 años. Mi mamá y mi mejor amiga me decían ‘pero él ha sido desleal contigo toda la vida’, pero sentarme aquí a hablar de él me provoca algo terrible» agregó.