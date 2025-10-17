¡Se acabó! Quiebre amoroso sorprende a Fiebre de Baile: Ruptura se reveló en plena transmisión

En la última edición de Fiebre de Baile, una inesperada noticia sorprendió a todos los televidentes.

Resulta que uno de los miembros del programa dio a conocer una ruptura amorosa que lo afecta, poniendo fin a los rumores.

Se trata de Raúl Peralta, miembro del jurado, quien reveló que ya no se encuentra en una relación con la bailarina Alesenka Lesenka.

Fue Diana Bolocco quien sacó el tema, preguntándole por su estado sentimental actual.

Fue debido a la ausencia de posteos en redes sociales que muchos cibernautas tenían dudas respecto a relación. Finalmente, las despejaron con sus declaraciones.

«¿Raúl, tú estás soltero?», fue la directa pregunta de Diana Bolocco.

«Estoy soltero», aseguró el bailarín.

Raúl Peralta y Alesenka Lesenka

Fue en febrero de este año cuando el artista reveló su relación con la bailarina rusa. Por lo mismo, la noticia fue muy comentada por ser un amor a distancia.

Según consignó FMDOS, estos rumores comenzaron en agosto del año pasado, esto luego de que se viralizaran registros del miembro de «Power Peralta» bailando en un evento en Moscú. Luego, se desveló todo, se trataba de Alesenka Lesenka, bailarina profesional de origen ruso.

Hasta ahora, nadie se ha referido a los detalles de su ruptura amorosa, aunque algunos cibernautas teorizan que la distancia fue el motivo principal de este quiebre.

Raúl Peralta se encuentra enfocado en el programa de baile de Chilevisión, y otros proyectos ligados al baile.

¿Más quiebres amorosos en Fiebre de Baile?

Quien también reveló que se encuentra pasando por un proceso similar es la controversial Raquel Castillo.

«La mujer de las 5 mil imitaciones» dio a conocer que se está separando, esto tras 10 años de casada.

«Si lo sabe, yo lo dejo por lo chiquitito y chiquitito lo otro también. Uno no puede estar sufriendo, así que lo dejamos no más», partió relatando.

No obstante, sacó carcajadas de todos los presentes con una inesperada declaración: ««Así que pasen los próximos. Voy a hacer un casting para eso. Estoy buscando a un rubio de ojos azules, así que no se hagan ilusiones porque o busco a uno alto, con los ojos azules y el palitroque grande y los huevos de avestruz».

