Conmoción por muerte de querida cantante a los 60 años: Su hijo entregó la noticia impactando a todos

El mundo de la música está de luto. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Paulina Tamayo, reconocida cantante ecuatoriana que murió a los 60 años de edad.

La sensible noticia fue informada por un post que se subió a su cuenta oficial. Además, su hijo también utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras.

Muere la cantante Paulina Tamayo a los 60 años

A través de sus redes sociales, realizaron una publicación informando la sensible noticia: «La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre», parte el escrito.

Además, agregaron que: «Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador».

Si bien en el comunicado no revelan la causa de muerte, varios medios locales consignaron que se debió a un paro cardíaco.

Su hijo, Willy Tamayo, también le dedicó unas sentidas palabras a través de su red social.

“El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mi mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte», indicó.

“Gracias por tanto, por tu entrega infinita, por tu fuerza y por enseñarme que la vida se canta con el alma”, continuó el también músico.

Asimismo, añadió que «Tu presencia será eterna, mamita. No sé cómo podré seguir adelante sin tu presencia física, pero me reconforta que vives desde siempre en mi corazón».

«Tu legado vivirá por siempre. Te amo mi Grande del Ecuador, ahora eres la grande del cielo», concluyó Willy Tamayo.

