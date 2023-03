Daniela Aránguiz rompe en llanto al hablar sobre su ex: «Pensé que me iba a echar de menos»

Sin duda alguna, Daniela Aránguiz se ha convertido en el centro de la noticia durante los últimos días, esto a partir de que en un live de Instagram, asegurara que su exesposo, Jorge Valdivia, se encontraría en una relación con Maite Orsini.

«Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño», comenzó señalando la ex chica Mekano en ese momento, junto con agregar que «Ella (Maite) se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo. Lo malo son las mentiras que hay en el medio».

Pues además de ello, la ex Mekano aseguró que el ex futbolista estaba jugando a dos bandos, ya que supuestamente el «Mago» intentaba volver con ella cuando ya estaba empezando una nueva relación.

En este sentido, y tras todo el revuelo que causó, la chiquilla se confesó con respecto a la polémica en el espacio de Zona de estrellas, donde no pudo contener su llanto.

Daniela Aránguiz y su desahogo

En la mencionada instancia partió contando: «¿Sabes lo que me pasa? Me siento desleal hablando de Jorge acá».

«Yo siempre dije que no iba a hablar del padre de mis hijos, pero siento lo que me hizo ahora es como la guinda de la torta después de haber sido humillada toda mi vida y defender lo indefendible», señaló evidentemente afectada.

A lo que complementó: «Escuchar que él me dice que esto es una mentira para que la otra niña (Maite Orsini) escuche, es lo mismo que él me hizo durante 17 años. Mi mamá y mi mejor amiga me decían ‘pero él ha sido desleal contigo toda la vida’, pero sentarme aquí a hablar de él me provoca algo terrible».

«Yo pensé que me iba a echar de menos», se escucho decir a Daniela Aránguiz justo antes de que no aguantara más y se largara a llorar.

Dicho esto, la figura farandulera reveló: «Yo me quería morir al lado de ese hombre, siempre soñé tener una familia (…) es súper duro darse cuenta de que esa persona nunca te amó como tú lo amaste»

Acto seguido, lamentó la «jugada» de Jorge Valdivia. «Él quería jugar a buscarme, cuando tenía esta otra cartita bajo la manga: si no le resultaba conmigo, iba a empezar con ella».

Y para cerrar, la panelista de Zona de Estrellas señaló de forma tajante que no será la «amante» de nadie, aprovechando de confirmar que empezó a salir con el ex chico reality Luis Mateucci. «Mientras que me tenía engrupida a mí para ver si podíamos retomar la relación, Jorge tenía a esta otra mujer. Que él me haga bajar un escalón y prestarme para su juego de amante… eso no lo aguanto».

Aquí te dejamos uno de los fragmentos rescatados por el perfil Copuchas TV.