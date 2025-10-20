La predicción cumplida de Latife Soto que sacude el panorama electoral: adelantó un cambio inesperado en elecciones

En la jornada del domingo, Latife Soto utilizó sus redes para transmitir en vivo con José Antonio Neme.

Como es común los días domingo, conversaron acerca de las predicciones que ha lanzado la guía espiritual.

En ese contexto, es que reflotó una declaración que realizó a mediados de septiembre y que guarda relación con la carrera presidencial.

«Las noticias van a llegar antes… bien temprano se van a saber los resultados. Estamos hablando de la segunda vuelta. Parece que es un hombre», dijo en aquella ocasión.

Además, agregó que «yo creo que va a ir una mujer y un hombre peleando fuerte, van a pasar algunos… van a haber dos que van a tener muchos más votos de lo que las encuestas decían: Parisi y Kaiser. Ellos dos van a dar una sorpresa en cuanto a sus votos».

Asimismo, aclaró que «no todas las personas son encuestadas. Hay gente que no habla y después expresa su opinión en el voto».

La predicción de Latife Soto que está dando que hablar

Recientemente, en uno de sus clásicos programas web, el periodista le recordó sus palabras, esto luego de haber acertado con sus vaticinios.

“En la de Cadem de hoy dice que está empatado Parisi, Kaiser y Matthei, y tú habías dicho que veías a dos hombres que, de repente, subían”, señaló el rostro de Mega.

“Sí, yo les dije. Y espérense un poquito, porque esos hombres van a seguir subiendo, y yo veo bajar a Matthei. Los resultados nos van a sorprender», alertó la tarotista.

«Yo la veo bajar (a Matthei) y se tiene que cuidar, porque van a estar haciendo cositas para hacerla bajar más», concluyó.

