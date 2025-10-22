Reprograman conciertos de Bad Bunny en Chile: Estas son las nuevas fechas de sus presentaciones en el Estadio Nacional

En los últimos minutos, la productora Bizarro, encargados de los conciertos de Bad Bunny en Chile, comunicó la reprogramación de los shows del artista en el Estadio Nacional.

Es importante recordar que confirmaron a Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero, un día después de su presentación en nuestro país.

Reprograman conciertos de Bad Bunny en Chile

Fue a través de la cuenta oficial de la productora donde emitieron un comunicado oficial entregando los nuevos detalles.

«Bad Bunny ha sido confirmado para presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl. Uno de los escenarios más icónicos y prestigiosos del mundo», comienza el escrito.

Además, agregaron que: «Este no es solo un logro extraordinario en su carrera. Es también un momento histórico para la música latina, su cultura y su representación a nivel global».

«Nos llena de alegría y orgullo ver a un artista de su calibre alcanzar este reconocimiento. Y celebramos este hito junto a todos sus fans», continuaron.

En ese contexto, dieron a conocer las nuevas fechas de su «Debí Tirar Más Fotos Tour». «Debido a este compromiso excepcional, los conciertos originalmente programados en Chile para los días 5,6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional deberán ser reprogramados para los días 9, 10 y 11 de enero de 2026 en el mismo recinto», concluyeron.

