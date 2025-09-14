«A diferencia tuya, yo no voy a la casa de mi exmarido y le defeco la cama»: Sergio Rojas arremetió sin filtro contra Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz y Sergio Rojas han tenido tensos cruces desde hace mucho tiempo. En esta oportunidad, Daniela Aránguiz le sacó en cara al panelista de Que Te Lo Digo: «Yo jamás le he robado a nadie, nunca he manejado en estado de ebriedad, jamás he sido prostituta, drogadicta, ni ninguna de esas cosas«.

«Soy gorreada, pero ser gorreada no es un delito. Manejar en estado de ebriedad, sí. ¿Por qué tú no cuentas esas cosas? Tuviste una relación muchos años con ese carabinero y él sabiendo que era amante«, agregó.

Sergio Rojas arremetió sin filtro contra Daniela Aránguiz

Por su parte, Sergio Rojas no se quedó callado, y comenzó explicándose: «Me sacaste en cara algo que yo he contado 300 veces. Una vez me tomaron detenido por manejar bajo la influencia del alcohol y me quitaron el vehículo. Es real: Estuve dos años sin licencia. La justicia me hizo pagar y le pagué«.

Luego, arremetió sin filtro contra la ex Mekano: «A diferencia tuya, yo no voy a la casa de mi exmarido y le defeco la cama. Yo no voy a la casa de mi exmarido y le orino la alfombra, ¿por qué?, porque estaba con otra mujer, que probablemente le entregó lo que tú nunca le entregaste, ahí perdiste toda la humildad, la decencia, el orgullo. Y eso no te lo quitó la justicia, te lo quitaste tú misma».

Después, Sergio Rojas aclaró el tema con el carabinero: «No fui amante. Él fue al bar, tuvimos algunas noches de pasión. Después me enteré que era casado porque su señora fue a hacer un escándalo a la comisaría».

«Yo nunca le pedí el departamento a una exchica Mekano para revolcarme con uno de los hermanos Peralta cuando estabas con Jorge Valdivia. Eso es indecente, indecoroso, nauseabundo», agregó, tirándole un palito a Daniela Aránguiz.

«Si quieres continuar en esto, no tengo problema porque tengo las espaldas de Sansón, y ni tú ni nadie me va a hacer caer. De verdad te digo, tú has sido la propia encargada de cavar tu tumba. Lo lamento», cerró Sergio Rojas.

