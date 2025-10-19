«Había cerrado la fábrica, pero…»: Daniela Aránguiz y Cuco Cerda se sinceraron sobre la posibilidad de tener hijos

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda hicieron pública su relación hace un tiempo atrás. Con esto, la panelista de Sígueme dejó de lado sus polémicas con su ex, Luis Mateucci, y aseguró haber encontrado el amor con el galán de 29 años.

Por el otro lado, Cuco Cerda lleva poco tiempo en la escena nacional, tras la fama que ganó su hermano Raimundo Cerda, desde que entró al reality Gran Hermano. También, Rai estuvo en Palabra de Honor, y ahora, en Fiebre de Baile, donde su hermano Cuco lo acompañó para darle apoyo.

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda se sinceraron sobre la posibilidad de tener hijos

Según información de 13.cl, Daniela Aránguiz y Cuco Cerda hace un par de días hicieron una transmisión en vivo en Instagram, donde juntaron a más de mil espectadores. La dinámica era simple, preguntas que la pareja debía responder, e interactuar con la gente.

Sin embargo, la situación tomó un vuelco cuando una seguidora les preguntó: «¿planean tener un hijo juntos?».

Ambos quedaron locos con la pregunta, pero Daniela Aránguiz salió a responder con sinceridad: «Yo fui mamá muy joven. Mi hija mayor tiene 18 años y yo ya había cerrado la fábrica. Pero si él quiere tener un hijo… no lo sé, habría que verlo».

Cuco Cerda, en cambio, decidió contestar la pregunta de forma más reservada, con un toque de humor, pero sin cerrarse a la posibilidad: «Ustedes no me conocen, pero yo soy loco. Y tener un hijo, ¿por qué no? Habría que verlo más adelante«.

Este momento encendió las alarmas en las redes, y dejó loco a los fanáticos de la pareja, que no tardó en llenar de comentarios y reacciones la transmisión en directo, esperando para ver si agrandan la familia.

