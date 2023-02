«Nunca estuvo en mis planes»: Priscilla Vargas no se contuvo al hablar de sus preparativos para la Gala de Viña 2023

Finalmente llegó el día de la Gala de Viña del Mar, y varios rostros han expresado su emoción al respecto. Entre ellos Priscilla Vargas, quien desde hace ya varias semanas ha estado entregando actualizaciones de su look.

Esta será la primera vez que la presentadora camina por la alfombra roja de este mediático evento. De modo que no ha contenido su emoción, y ha decidido compartir gran parte de su preparación con sus seguidores en Instagram.

Tan solo el día de ayer publicó un video donde se le veía afinando los últimos detalles de su look. Pues la animadora decidió hacer un cambio en su cabello antes de la Gala de Viña 2023.

Por otro lado, recordemos que a inicios del mes pasado, la presentadora de ‘Tú día’ subió un registro en donde se podía ver parte del proceso de creación de su vestido. En este se le podía ver muy emocionada, sin embargo, durante esta mañana anunció algunos problemas con su ropa para el evento.

El vestido de Priscilla Vargas

Fue durante el matinal de Canal 13 que Priscilla Vargas, anunció que su vestido tuvo algunos problemas. De modo que la animadora señaló que no estará listo hasta la noche.

En esa línea la animadora quiso recalcar las dificultades que ha enfrentado y el esfuerzo que ha puesto para lucir despampanante en la Gala de Viña 2023.

«No está listo todavía. De hecho ayer me iba ir a probar, me dijeron: no preferimos avanzar y mañana nos vemos… Me da risa», señaló la periodista.

Además, agregó: «El equipo joven de Claudio Mancilla ha estado trabajando día y noche, si ahí hay mucho trabajo de joyería. Me puse a llorar«.

Posteriormente detalló: «Me emocioné de verdad porque el trabajo es maravilloso, maravilloso. Y para mí más que la responsabilidad de lucir bien o uno verse bien, es ojalá estar a la altura del trabajo que realizaron«.

«Son diseñadores que están recién partiendo, aprendiendo de un gran diseñador chileno, que para ellos es una oportunidad de mostrar este arte en la gala del festival, en la Noche Cero«, agregó durante el espacio.

«Muy lindo… yo creo que este vestido es una joya«, quiso destacar nuevamente Priscilla Vargas.

Para finalizar Vargas señaló: «Nunca estuvo en mis planes. El año pasado yo estaba en otro canal en esta fecha, disfrutando y comiendo cabritas. Cuando nos enfrentamos a esto es súper nuevo, claramente me puse muy nerviosa«.

