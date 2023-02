¡De no creer! La incómoda situación que vivieron Francisco Kaminski y Carla Jara en su primera cita

Con el paso del tiempo nuestro querido locutor Francisco Kaminski junto a Carla Jara, han demostrado ser una de las parejas más fuertes dentro del mundo del espectáculo.

Después de tantos años, la ex chica Mekano soltó más detalles con respecto a los inicios entre ellos dos, donde contó una vergonzosa situación que vivieron cuando apenas estaban en sus primeras citas.

Y al parecer no todo comenzó bien, puesto que Carla Jara en conversación con el espacio de Todos a la Mesa, dio a conocer que tan solo en su primera salida le paró los carros a Francisco Kaminski.

«Primero fuimos a tomar algo con unos amigos de Kami que nunca más vimos, por supuesto, no me interesaba. Me cayeron mal desde el primer momento, desubicados con la conversación, hablando de la ex de Kami, de ahí todo partió mal», lanzó de partida.

Tras ello, comentó que dicha cita siguió en un restaurante con la compañía de los amigos de Kaminski. «El tipo insistente con que yo tomara (…) desagradable, yo tomo súper poco, una copa de vino, y era como súper insistente, ya me tenía chata».

Francisco Kaminski y su brutal caída

Pero lo mencionado solo eran escalas previas, ya que la junta no terminó ahí y se mandaron a cambiar a un local para bailar. Es en este contexto, que Carla Jara le pidió que se fueran de ahí, debido a que se había hecho muy tarde, además de que ya habían tomado lo suficiente.

Aquí llegó el peak de la noche, donde nuestro querido Francisco Kaminski, perdió el equilibrio y cayó como saco de papas. «Kami va saliendo o subiendo al ascensor, ya no me acuerdo bien, se tropieza y se saca la mugre. Cuando se para, se hace así (tapa los dientes con la mano). Yo le digo ‘¿qué te pasó?’, ‘no nada’, ‘¿qué te pasó? ¿Se te salió un diente?’. Y me dice ‘se me quebró’», comentó en el mencionado programa.

Tras presenciar dicha situación, la actriz le paró los carros y le hizo un ultimátum al locutor del «Vacilón Matinal». «Le dije ‘¿sabes qué? Yo vengo de una súper mala experiencia, así que tú eres así, dime y terminamos altiro porque no me interesa’».

A lo que complementó: «Yo sabía lo que quería en mi vida, si era él así todo el fin de semana, ninguna posibilidad, yo quería el domingo salir, disfrutar y no estar pasando la caña».

Para cerrar, el conductor fue claro en señalar que gracias a ese llamado de atención, hizo un cambio en relación al estilo y ritmo de vida que llevaba en ese momento.