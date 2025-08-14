Popular figura del espectáculo sorprendió con íntima confesión: «Yo ya interrumpí un embarazo a los 16 años, yo aborté en segundo medio…»

En el reciente capítulo de Mundos Opuestos, una competidora reveló una íntima confesión.

Eskarcita se encontraba conversando con Chilota, donde hablaron abiertamente de la controversial relación que Scarlette tenía con Julitroz.

«Me gustaría hablar con el Julio (su ex) igual. Más allá de ‘te extraño y perdón’, es por el tema del test. No quiero que se preste para hueás», indicó, haciendo referencia al test de embarazo que se había realizado días atrás.

La confesión de Eskarcita

Además, agregó que: «Todavía no me llega la regla, son varios días y no quiero que se preste de que me estoy metiendo con el Alan, porque no ha pasado nada acá».

En modo de broma, añadió que: «no soy la Virgen María para que me toquen el hombro y quedo preñada. Y afuera igual se va a prestar para hacer polémica con algo delicado».

Tras hablar por varios minutos, Chilota le consultó por la posibilidad de que el embarazo sea real.

Eskarcita fue enfática en declarar que no siente miedo ni ansiedad. Al contrario, sería un embarazo deseado y tendría al bebé.

Yo feliz de tener un hijo. No me asusta, de verdad quiero, sea sola o con él, no interrumpiría el embarazo», señaló.

Sin embargo, otra declaración causó impresión en los televidentes: «Yo ya interrumpí un embarazo a los 16 años, yo aborté en segundo medio».

Siguiendo por esa línea, explicó que no estaba preparada para ser madre, y las condiciones no eran las óptimas. Su madre influyó en la decisión.

«Las condiciones no eran las adecuadas, y mi mamá influyó harto en el tema. Mi pareja no era para nada un futuro prometedor para un bebé, de hecho, ahora está en la cárcel. Mi mamá sabía que yo iba a ser más feliz sin ellos. Veía un futuro prometedor para mí sin un hijo con él, porque era un hueón mediocre», continuó hablando en el encierro.

«Es un peso. Siempre pienso en eso, que después no podría, que tal vez Dios me va a castigar y en el futuro no podré tener hijos por haber elegido no tenerlo, o que nazca con complicaciones. Eso me pesa muchísimo”, cerró la finalista de la primera temporada de Gran Hermano Chile.