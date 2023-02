«Al hombre no se le permite reclamar»: Paty Maldonado tras salida de Kiwi de TVN

No cabe duda que la polémica que ha marcado este Festival de Viña es la protagonizada por Arturo Walden, más conocido conocido popularmente como el Kiwi, esto luego de que le diera un beso sin consentimiento a Pamela Leiva en medio de un despacho para el ‘Buenos Días a Todos’.

En ese momento, la triunfadora de la noche inaugural del certamen se mostró más que incómoda con el notero, así que no dudó en decirle: «Ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso».

Por esta situación y al revuelo que causó, este miércoles desde TVN indicaron por medio de un comunicado que habían decidido terminar con el contrato de Walden previo al termino del festival.

Dicho hecho no ha estado exento de reacciones por parte de diversas figuras del espectáculo.

La polémica opinión de Paty Maldonado

Una de las que no quiso quedar ajena a la situación fue Paty Maldonado, quien abordó el tema en el espacio de Tal Cual. Para entrar en contexto, toda la conversación partió cuando José Miguel Viñuela puso sobre la mesa la portada de LUN, en la cual aparece el Kiwi diciendo que «el trato que ha recibido ha sido injusto», haciendo alusión a su despido de TVN.

En esa línea, la panelista de TV+ aprovechó de recordar un incidente que protagonizó Simón Oliveros en Mucho Gusto cuando sufrió acoso por un grupo de mujeres.

«Le agarraron todo lo que pillaron, por delante y por detrás mi pregunta es ¿Es válido qué vaya a poner una denuncia por acoso?, a él no se le permite», expresó Paty Maldonado. A lo que agregó: «Al hombre no se le permite reclamar».

Por otro lado, se refirió a la reacción de Pamela Leiva, la «Indomable» fue clara en decir que se hubiera defendido con otro tipo de palabras.

«No me hue… no me interesa tu hue… no me lo vuelvas a hacer porque te voy a dar un ‘cachuchazo’, le hubiera tirado la cabeza y queda ahí, no necesito una manada para que me defienda», cerró.