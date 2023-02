Kiwi se descarga tras despido de TVN: «Estoy mal, muy mal»

No cabe duda que la polémica que ha marcado este Festival de Viña es la protagonizada por Arturo Walden, más conocido como el Kiwi, esto luego de que intentara besar sin su consentimiento a Pamela Leiva durante un despacho para el ‘Buenos Días a Todos’.

En ese momento, la triunfadora de la noche inaugural del certamen se mostró más que incómoda con el notero, así que no dudó en decirle: «Ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso».

Tras llenarse de críticas en redes sociales, el comunicador hizo una autocrítica, afirmando que «Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa. Cero intenciones de acoso ni de faltar el respeto. Me equivoqué y ofrezco disculpas igual», junto con señalar que tiene una hija de 23 años y que no le gustaría que se sobrepasaran con ella.

Siguiendo por esta línea, Kiwi relató en conversación con Las Últimas Noticias: «Me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío (…) También siento que me equivoqué. Pero, ¿Quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado».

Kiwi rompe el silencio tras su despido

Pese a esto, durante la jornada de este miércoles, desde TVN indicaron por medio de un comunicado que habían decidido terminar con el contrato de Walden previo al termino del festival.

«Lamentamos profundamente la situación que vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos. Nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado» es parte de lo que indicaron.

Frente a esto, desde LUN se comunicaron con el Kiwi, con quien lograron hablar brevemente. «Estoy mal, muy mal. Pero, ¿podemos hablar después?», señaló mientras hacía las maletas para volver a Santiago junto a su pareja María Elena Véliz.

Siguiendo por esta línea, el ahora ex rostro de TVN indicó que «fue una injustica muy grande, pero bueno. Es terrible (…) Yo pedí disculpas, pero el trato que me están dando es injusto. Es insólito».

«Soy una buena persona, me equivoqué, pero no es para la forma en que lo hicieron» cerró el Kiwi, quien a través de sus historias subió una postal de «cuando era rostro de TVN», además de otra en la que su pareja le entrega todo el apoyo.