Cirque du Soleil abre la preventa de “Alegría” en Chile: revisa fechas, descuentos y venta general de entradas

Cirque du Soleil confirmó el inicio de la venta de entradas para Alegría, la nueva versión de uno de los montajes más exitosos y emblemáticos en la historia de la compañía canadiense.

El espectáculo llegará a Chile desde el 6 de enero de 2027 bajo la tradicional Gran Carpa instalada en Espacio Riesco, recinto que volverá a recibir la magia y el despliegue visual de Cirque du Soleil tras años de espera.

Presentado por Banco de Chile, “Alegría” corresponde a una reinterpretación contemporánea del clásico show que marcó a millones de espectadores en todo el mundo y que ayudó a consolidar el sello artístico de la compañía.

La producción original recorrió 255 ciudades entre 1994 y 2013, siendo vista por más de 14 millones de personas. Además, su icónica banda sonora recibió una nominación al Premio Grammy y continúa siendo el álbum más exitoso en la historia de Cirque du Soleil.

En esta nueva versión, la compañía apuesta por una estética renovada, nuevos números acrobáticos y una narrativa reimaginada que mezcla nostalgia, emoción y tecnología escénica de primer nivel.

Preventa y venta de entradas para «Alegría»

La preventa exclusiva para clientes de Banco de Chile comenzará el martes 26 de mayo desde las 11:00 horas a través de PuntoTicket.

Los clientes de la entidad bancaria podrán acceder a un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco, beneficio válido hasta agotar stock.

En tanto, la venta general se habilitará inmediatamente después de finalizada la preventa o, como máximo, el miércoles 10 de junio desde las 11:00 horas.

“Alegría” mantiene la esencia del espectáculo original, pero incorpora una propuesta visual y sonora completamente renovada. El montaje combina acrobacias, música en vivo, escenografías inmersivas y un universo barroco cargado de emoción y fantasía.

Con esta nueva versión, la compañía busca conectar tanto con quienes vivieron el espectáculo original como con nuevas generaciones. Quienes podrán descubrir por primera vez uno de los montajes más aclamados del circo contemporáneo.

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