«A él no le advirtieron»: La polémica defensa de Mauricio Israel a Kiwi tras su despido

Tras la desvinculación de Kiwi de TVN, varios medios han comentado al respecto, entre ellos el programa “Sigueme y te sigo”. Durante el espacio el panelista Mauricio Israel no se quedó callado y entregó una potente descarga en defensa al notero.

En la tarde del pasado miércoles, TVN hizo oficial el despido de Arturo Walden, más conocido como «Kiwi». Esto tras el escándalo que generó su actitud con la comediante Pamela Leiva.

Durante la mañana del pasado martes, el notero del matinal “Buenos Días a Todos” se tomó la libertad de besar sin consentimiento a la humorista que triunfó en su debut en Viña del Mar.

Ahora, la reacción del público y usuarios en Internet fue completamente negativa, de modo que la casa televisiva tomó la decisión de desvincular al comunicador. Esto último trajo una serie de reacciones, entre ellas la de Mauricio Israel.

La defensa de Mauricio Israel a Kiwi

El ex comentarista deportivo, no quiso quedarse callado y no ocultó su desaprobación respecto a la decisión tomada por TVN.

Durante la más reciente transmisión de “Sígueme y te Sigo”, Mauricio Israel expresó en primer lugar: «Yo creo que aquí hubo una sobre reacción, tanto de parte de Pamela, que se tiene que haber molestado y se puede molestar por un beso robado, eso no está en discusión».

«Pero mezclar el tema de los tiempos…ella podría haber dicho ‘No Kiwi, no me gusta’, y la cosa podría haber quedado ahí», continuó. «Pero ya cuando mete el tema social, complica la situación», agregó.

En segundo lugar, el panelista aseguró que hubo una sobre reacción de parte de los ejecutivos del canal. «A él no le advirtieron antes que esto ya no se podía hacer, que cuales son los límites…Todos conocemos al Kiwi, es una persona espontánea que dice lo que piensa», defendió.

«Mira el podría no haber hecho esto y haber tirado una talla con los homosexuales y hubiera pasado exactamente lo mismo, porque nadie le advirtió a él que estas cosas no se podían hacer«, continuó en defensa del ex notero.

Además, Mauricio Israel señaló: «Ahora estamos discutiendo, algo que nunca tuvo que ocurrir. Me gustaría escuchar el Mea Culpa de Canal 7, del matinal y por último, a las personas hay que tratarlas con respesto y la forma como fue desalojado Kiwi del Hotel, no tiene perdón«.

El ex comentarista deportivo, aprovecho de comparar la situación con lo ocurrido con Belén Mora y las menciones de Bernando Borgeat en su rutina del certamen.

«Está permitido que una mujer diga eso, pero si un hombre quiere darle un beso, no está permitido. Entonces yo quiero pedir que a mí ahora me manden un manual para saber cómo tengo que vivir en este país que lo desconozco. Desconozco a este país», señaló indignado.

Israel finalizó diciendo: «Lo que antes se aceptaba, ahora no se acepta».

Revisa lo ocurrido durante el programa aquí: