Millaray Viera cuenta la firme respecto a sus ultimas apariciones en ‘Yo Soy’

El pasado capitulo de Yo Soy , llamó de sobre manera la atención de los televidentes, debido a la ausencia de la querida presentadora Millaray Viera. Pues en esta ocasión los mismo jurados estuvieron que hacerse cargo de animar el espacio.

La reacción de los televidentes ante la falta de Viera, no se hizo esperar pues en seguida hubieron reclamos y observaciones al notar que la conducción estaba a cargo de Jean Philippe Cretton, Fran García-Huidobro y Antonio Vodanovic.

Los usuarios de Twitter no tardaron a abarrotar la plataforma con comentarios sobre la ausencia de la ex ‘Sabingo’. Y es que recordemos que no hace mucho el canal, confirmó que la animadora estaría dejando Chilevisión, pero que aún estaría presente en los capítulos ya grabados del programa de imitadores.

De modo que los televidentes comenzaron a consultar en redes sociales si ya en definitiva se acabaron los capítulos donde verían a Millaray. De modo que fue la misma animadora quien salió a responder las dudas.

La respuesta de Millaray Viera

Si bien estuvo ausente en la ultima transmisión, parece ser que esto no representa el final de sus apariciones en pantalla. Pues así lo habría indicado ella al responder un tweet de un usuario que señaló «Al parecer desde hoy ya no está Millaray Viera en Yo Soy de CHV»

Ante estas palabras la animadora utilizó su cuenta oficial de Twitter para responder, señalando que aún la podrán ver en algunos capitulos más: «No, la próxima es mi última semana al aire en #YoSoyCHV 4 capítulos para despedirme con el corazón de la gente que nos ve y de mi adorado jurado tuitero y agradecer tanto cariño por 4 años«.

La usuaria no solo se quedó con la respuesta pues no tardo en contestar el tweet, con un sentido mensaje por su partida. «siento conexión contigo. Conocí a tu padre hombre sensible nos ayudo como jurado en un colegio en Santiago y estuvimos conversando largamente»

A continuación el intercambio de tweets:

No, la próxima es mi última semana al aire en #YoSoyCHV 4 capítulos para despedirme con el corazón de la gente que nos ve y de mi adorado jurado tuitero y agradecer tanto cariño por 4 años❤️ — Millaray Viera (@milla_viera) January 16, 2023