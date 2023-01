Filtran que polémicas chiquillas estarían invitadas a la Gala del Festival de Viña

Poco a poco comienzan a aparecer más detalles de lo que será la nueva edición del Festival de Viña. Es en este contexto que en ‘Qué te lo Digo’, Luis Sandoval dio a conocer información de lo que se vendría para la esperada Gala.

Resulta que el ex panelista de ‘Me Late’, filtró la que sería la lista de invitados para la alfombra roja previa al evento. Y sin duda que lo que más llamó la atención, es que dos polémicas figuras de la farándula forman parte de la exclusiva selección.

¿Quiénes son los invitados a la gala del Festival de Viña?

De acuerdo a lo que contó Luis Sandoval, los dos canales organizadores, TVN y Canal 13, darán cuatro invitaciones para las otras estaciones, por lo que al parecer no habría muchas figuras de televisión presentes.

«Se filtró la lista de invitados a los canales y la tengo yo (…) El canal que recibe la invitación es finalmente el que decide a quién lleva y a quien no», comentó el periodista en el espacio donde comparte con Sergio Rojas y Paula Escobar.

Para comenzar, Sandoval, señaló que en Mega, los invitados a la Gala del Festival de Viña son Karen Doggenweiler, Rodrigo Sepúlveda, José Antonio Neme y una figura que aún está por definir, pero se espera que sea del área dramática. Barajándose nombres como Carolina Arregui o uno de los protagonistas de ‘Casado con Hijos’.

Mientras que desde CHV, irían Julio César Rodríguez, Diana Bolocco -quien llegaría con Cristián Sánchez-, Jean Philippe Cretton -que iría junto a Pamela Díaz-, y la cuarta persona sería Fran García-Huidobro o Emilia Daiber.

Por otro lado en TVN, uno de los organizadores del Festival de Viña, tiene planeado entre sus invitados a Yamila Reyna, María Elena Dressel, Ivette Vergara y Carmen Gloria Arroyo. Aunque Gino Costa no participaría.

Según Luis Sandoval, la lista de invitados de Canal 13 es mucho más larga, con Sergio Lagos y Nicole; Priscilla Vargas, José Antonio Repenning, Francisco Saavedra, Pedro Ruminot, Begoña Basauri, Yasmín Vásquez, Rayén Araya, María Jimena Pereira y Tomás González llegando a la gala.

Las polémicas faranduleras invitadas

Y la cosa no se queda ahí, pues Luis Sandoval aprovechó de lanzarse una papita frente a una polémica figura de la farándula que ha estado en el centro de la noticia en las últimas semanas y que también estaría en la lista.

«Van a quedar peinados para atrás. Me acaban de decir, me mandaron la confirmación. Lo que no hizo Chilevisión por muchos años, sí lo hace TVN y Canal 13. Invitaron para la gala a Anita Alvarado» afirmó.

Eso si, esto no es todo, ya que en el espacio de Instagram afirmaron que ni más ni menos que Daniela Aránguiz también está considerada en la lista de la Gala del Festival de Viña. Lo que sería un reencuentro de aquellos.