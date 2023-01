«Cagó el festival»: Paty Maldonado hace bolsa a artistas que estuvieron en Olmué

El reciente fin de semana se llevó a cabo una nueva versión del Festival del Huaso de Olmué, el cual estuvo marcado por la gran sintonía que puntuó cada una de las noches.

Sin embargo, para la siempre controversial Paty Maldonado, no le hizo gracia ni le gustó el contenido de determinados artistas, que no dudo en criticar sin filtro a través de programa «Las Indomables».

En este contexto, la opinóloga partió lanzando algunos «palos» dirigidos a los cantantes de música urbana que dijeron presente en El Patagual. «“No estoy diciendo que no se les dé oportunidades a nuestro jóvenes, que quede claro, pero hay festivales emblemáticos que no cuadran una cosa con la otra. Hay escenarios para todos, yo no estoy negando escenarios, pero vamos a hacer un festival para los urbanos. La raja”.

Acto seguido, añadió: “Elige a los mejores y apoya a los mejores, dale color para que los cabros crezcan, pero no los metas con artistas ya clásicos”.

Pero esto no quedó ahí, puesto que también tuvo palabras para referirse a las consignas políticas que se vieron en la tarima, dejando en claro su posición.