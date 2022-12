José Antonio Neme no pudo contener las lágrimas al ver a perrito en medio de incendio en Viña del Mar

El reconocido periodista José Antonio Neme, no pudo evitar derramar un par de lágrimas en pantalla en pleno notiero de Meganoticias, esto luego de conocer la historia de una familia que no le quedó más remedio que arrancar de su casa a causa de los incendios que afectan a Viña del Mar, perdiendo absolutamente todo. A excepción eso sí, de algunos de sus animales que lograron sobrevivir.

Para entrar en contexto, el reportero Simón Oliveros se encontraba en la Ciudad Jardín, para conocer desde adentro los acontecimientos en dicha comuna. Mientras hacía el recorrido por los hogares afectados por el fuego, se encontró con una señora que comentó que sacaron a las ovejas que tenían como mascotas para protegerlas del siniestro, pero que habían vuelto a donde estaban. Sin embargo, aun no podían encontrar a su perro.

Tras esto, el reportero se puso a recorrer el terreno de dicha viñamarina, mientras que iba diciendo lo que había podido apreciar hasta esa altura de la jornada.

«Hay mucho animalito que lamentablemente cobró mejor vida, o ahogados, o quemados por las llamas». Es lo que iba señalando Oliveros, cuando justo hace su aparición en la cámara un pequeño perrito, lo cual emocionó a Neme.

Las palabras que explican la emoción de José Antonio Neme

Lo que el conductor de Mucho Gusto atina a decir, «oh, me dio pena, me dio pena… ¡Ay, qué tonto! (…) es que el perro estaba ahí en el piso, no, qué atroz». Mientras con sus manos se tapaba el rostro secándose las lágrimas.

Ante esta situación, Oliveros le prestó ropa afirmando, «tú tienes una sensibilidad especial con las mascotas. Es difícil no conmoverse, uno trata de mantener la distancia para hacer una cobertura lo más profesional posible, pero cuesta».

“¿Sabes lo que me pasa, Simón? Por razones obvias, la vida humana es la más importante y los animales quedan un poco a la deriva“, respondió el comunicador. Confesando que la situación lo conmovía porque, “pienso en esos animales que no saben qué es lo que pasa y quedan atrapados, solos”.