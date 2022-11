Cecilia Bolocco en la polémica tras respuesta a seguidora: «Lo que necesitan es comer menos»

En el último tiempo, Cecilia Bolocco ha ganado una nueva popularidad entre la gente, gracias a sus transmisiones en vivo por Instagram, donde se le ha visto mucho más cercana, con una imagen natural y protagonizando varios chascarros que sacan carcajadas.

Durante estos live, la ex Miss Universo suele mostrar los nuevos productos de su línea de ropa y maquillaje. Y fue específicamente el más reciente que la dejó en el centro de la polémica, luego de que se mandara unos particulares dichos tras la petición de una seguidora.

Todo comenzó cuando Cecilia Bolocco estaba mostrando las prendas de su nueva colección de ropa, momento en el que una usuaria le escribió que «necesitamos ropa extra extra large». A lo que la animadora fue a buscar unas blusas para mostrar.

«Miren, tengo que mostrarles, extra extra large que quieren… La colección de lino no es que esté linda, está espectacular» comenzó señalando.

Cuando se probó la prenda, Cecilia Bolocco agregó que «Esta se equivocaron y me la mandaron en talla M, así que van a ver ustedes una talla M. Pero este llega hasta el extra large y van a ver lo grande que es».

Cecilia Bolocco y su particular consejo

Pero la polémica llegó cuando el rostro de Canal 13 le dedicó un cuestionable consejo a sus seguidoras que estaban pidiendo tallas más grandes de su colección.

«Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no» comentó.

Junto con esto, Cecilia Bolocco mencionó que «entradita en carne es rico» y que «incluso a muchos hombres también les gusta». Aunque cerró asegurando que «extra extra large, así tan tan tan grande, de repente no es sano, entonces no es bueno. Por eso se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos»