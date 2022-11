¿De qué se trata el nuevo proyecto televisivo de Tonka Tomicic?

Desde el fin de ‘Bienvenidos’ que Tonka Tomicic se ha mantenido alejada de la televisión, solo con una participación como jurado del extinto programa de Canal 13 ‘Starstruck’ y la reciente entrevista que dio en ‘Socios de la Parrilla’.

Pero al parecer, la animadora ya estaría trabajando en un nuevo proyecto para la pantalla chica, solo que en esta oportunidad no estaría como protagonista, sino que detrás de cámara. Así es como lo reveló Luis Sandoval en ‘Qué te lo digo’, quien contó detalles de lo que sería este programa.

«Tonka no quiere aparecer en pantalla» afirmó por su parte Sergio Rojas, agregando que «Tú sabes que ella tiene una productora de televisión, y está trabajando a full en este nuevo proyecto».

Es de esta forma que en el nuevo proyecto de Tonka Tomicic, la animadora estará trabajando como productora, por lo que necesita a un rostro como protagonista, frente a lo cual ya se estarían barajando los primeros nombres.

¿Quién será el rostro del nuevo programa de Tonka Tomicic?

De acuerdo a lo que comentaron en el espacio de Instagram, el nuevo proyecto que prepara Tonka para el 2023 sería un «programa de entretención» al estilo ‘Wild On!’ de E! Entertainment Television, el que seguía fiestas en lugares paradisíacos alrededor del mundo.

«La primicia es que este fin de semana, ella agarra sus maletas y se va con este famoso al extranjero, a grabar este programa. Ella, detrás de cámaras. Va a estar supervisando toda la grabación», explicó el periodista, en donde el primer destino sería Brasil.

El producto de Tonka Tomicic se estuvo comercializando en varias casas televisivas, pero finalmente llegó a un acuerdo con una. Eso sí, el ex Me Late no reveló el canal oficial.

En esa línea, Rojas finalmente entregó los nombres de los posibles animadores de «primera línea» que podrían animar el espacio. Las alternativas son: Sergio Lagos, Julián Elfenbein o José Antonio Neme.