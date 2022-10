«Se metió a mi camarín»: Pailita y El Jordan 23 aclaran millonario robo

Recientemente, te contamos que Pailita fue víctima del robo de un banano que contenía tres millones de pesos, luego de presentarse en un festival en la Quinta Vergara. De acuerdo a la información entregada en un principio, se indicó que el responsable era un camarógrafo que trabajaba con el equipo de El Jordan 23.

Es en este contexto que el intérprete de ‘Bailando’ hizo una transmisión en vivo, la que rescató la página de Instagram ‘Biitchposting’, en la que habló sobre lo que ocurrió con el sujeto al que acusaron del robo.

«Tengo un fotógrafo que me graba los videos para los shows. Primero que nada, hay que dejar en claro que el hombre no es de mi banda, no es pato feo, no es mi familia, no es mi compañero», comenzó relatando El Jordan 23.

Siguiendo por esta línea, indicó que «Dicen que en el escenario se perdió un bolso. Dicen que el bolso tenía cuatro millones, en las noticias dicen que hay tres millones. Y ahora llamé al camarógrafo para que me diera cara, porque están dejando mi nombre mal. Y el ‘machucao’ me dice que los ‘pacos’, le dijeron que había cuatro gambas dentro del bolso».

Junto con esto, El Jordan 23 indicó que estaba intentando comunicarse con Pailita para aclarar la situación. Y unos minutos después consiguió contactarse con el artista de ‘Ultra Solo’, para finalmente dejar de lado la polémica.

La aclaración de Pailita y El Jordan 23

«Hermano, me metí a tu foto y decían ‘Jordan, devuelvele la plata al Pailita'» lanzó el oriundo de Punta Arenas, según lo consignado por nuestros amigos de Radio Activa, junto con insistir que se inventaban cosas, a partir de la información que comenzó a circular en distintos medios.

Además, Pailita mencionó que «Lo que sí, una malaya cu… que llegó ese día… más encima, el we… se tiene ‘los patos feos’ en su perfil. Tení’ que decirle a esa malaya cu… que se saque esa we…». A lo que El Jordan 23 replicó que hay mucha gente que se hace pasar por parte de su «banda».

Tras esto, el chiquillo siguió contando lo que ocurrió con el sujeto que le robó. «Se metió a mi camarín, andaba de camarógrafo. Incluso le dije ‘siéntete parte de la familia, ‘hermano come, sírvete lo que quieras’, y hermano, nos robó el banano la malaya cu…».

Finalmente, Pailita reveló que tenían videos de lo ocurrido, pues al perla se le ocurrió ir al baño justo donde habían cámaras de seguridad. «Hermano yo te voy a mostrar el video, si el cu… es más we…, nunca ha robao'».