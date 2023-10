El Jordan 23 confirma su primer Movistar Arena: ¿Cuál es el valor de las entradas?

No cabe duda que uno de los artistas urbanos chilenos del momento es El Jordan 23, quien está pasando por uno de sus mejores años, pues no solo anunció el lanzamiento de su primer disco completo. Si no que también confirmó que se viene su concierto solista ni más ni menos que en el Movistar Arena.

A través de sus redes sociales, el artista nacional anunció que está preparando su concierto en el importante recinto siguiendo a algunos de sus compañeros de género, como Pailita y Young Cister. Por lo mismo que aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Jordan 23?

A las 12:00 del día de este viernes 6 de octubre, se liberaron las entradas para ver a El Jordan 23 este 23 de noviembre, por medio de la página web de PuntoTicket. Con respecto a los valores de los boletos, estos rondan entre los 23 mil hasta los 92 mil pesos.

Cancha Vip (Meet & Greet) – $92.000

Cancha Vip – $41.400

Cancha – $34.500

Platea Baja – $41.400

Platea Alta – $29.900

Tribuna – $23.000

Silla de Ruedas – $29.900

Acompañante Silla de Ruedas – $29.900

El primer disco de El Jordan 23

Esta semana el cantante sorprendió a sus seguidores publicando un video proyectando lo que se viene para su carrera y lo que esperar generar con su nuevo álbum. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram: «A LLEGADO EL MOMENTO MAS IMPORTANTE EN MI CARRERA MI PRIMER MOVISTAR ARENA 🏟️ Y MI PRIMER DISCO».

Antes de eso, luego de presentar el video oficial de su sencillo titulado ‘Mami’ en YouTube, El Jordan 23 dio a conocer que lanzará su primer disco musical por medio de un comentario fijado en dicho registro.

En ese comentario, el intérprete de Lo Prado se mostró agradecido por la recepción que tuvo el tema por parte de sus seguidores. «Muchas gracias a toda mi gente de corazón que me apoya de finales. Ha sido un año de cualquier música. El otro mes cerramos con broche el año y pal’ 2023 esperen mi primer disco ‘Palabreo del Futuro’. Los amo mis fanáticos, les tengo cualquier música pa’ que bakanen to’ los 23″.

Sin duda que estos hitos van marcando el camino hacia el éxito del artista, quien se encuentra en su mejor momento, siendo uno de los chilenos más escuchados en la plataforma de Spotify.