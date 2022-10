«¿Que le gusta qué?»: La Rancherita saca carcajadas con picarón detalle en fotito

Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, está promocionando con todo su nueva canción ‘Qué te creí’, por lo que ha visitado distintos programas para mostrar este tema con el que espera hacer bailar de lo lindo a sus fanáticos.

Es en este contexto que, recientemente, la ex chica Rojo apareció en el programa de nuestro Francisco Kaminski ‘Piscolate’ del canal Vive!, donde conversó sobre distintos temas, además de mostrar este lanzamiento recién salido del horno.

Resulta que en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 259 mil seguidores, La Rancherita compartió una postales posando frente al logo del espacio. El único problema es que la chiquilla se paró justo en el medio, tapando la letra s, lo que dio una particular palabra que sacó carcajadas entre su público.

«Juro que fué sin querer, Jajaj🤠 Igual, pal que lee, jajjaja ES BROMAAAA jajjjajajj🤣🤣🤣🤣 Aquí en el programa PISCO LATE promocionando QUE TE CREÍ», escribió la cantante para acompañar la publicación que en cosa de minutos recibió cientos de me gusta y comentarios.

Parte de los comentarios que le dejaron a La Rancherita decían: «Así me gustan a mi»; «Siempre una belleza»; «Maravillosa»; «Que le gusta que?»; «Jaja…..pal que lee y pal que escribe»; «Falto pal’ que lee»; «Él que te gusta»; «Te salió buena»; «Y tu que creías amiga»; «Nada que ver qué hayas tapado la S»; «Te gusta poco» y «Creo que te carga».

La Rancherita y su particular video

Hace unos días te contamos que La Rancherita compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra el baile que acompaña a su canción. Para acompañar el registro donde luce dos tenidas distintas, escribió: «Ya tenemos su bailecito, quien se atreve? 🎵QUE TE CREÍ🎵».

Pero al parecer no a todos les gustó la publicación, ya que al poco tiempo, estaba llena de críticas. «Cómo se llamaba el tema de YINGO? JEI LO»; «Que flayte la canción!!!!»; «Que es eso… 😳»; «Cantas muy bien, pero esta canción no te favorece 🥺; «qué te paso caro?, me gustaba cuando estabas en Mekano. Pero ahora te pareces a la Naya Fácil 😳».