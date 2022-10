Pamela Díaz cuenta la pelea que tuvo en un supermercado: «Chula cu…»

No cabe duda que Pamela Díaz es una de las figuras más populares del mundo de la televisión, pues solo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 2.6 millones de seguidores, mientras que su recién lanzado podcast, ya es uno de los más escuchados en nuestro país.

Es en este contexto que la comunicadora recientemente hizo una transmisión en vivo con Arturo Longton, donde dio a conocer una particular pelea que protagonizó mientras estaba en el supermercado. Instancia en la que se acordó de la discusión que tuvo junto a un cajero automático del recinto.

La pelea de Pamela Díaz en el supermercado

De acuerdo a lo que contó Pamela Díaz, todo comenzó cuando pasó a llevar con su carro a una mujer que estaba en un cajero automático, la que no reaccionó de la mejor forma. «Me dijo: ‘Ten más cuidado, chao’. Yo contesté: ‘No te dije hola’, mira la estupidez que le dije. Me voy al cajero, se me acerca y me dice algo al oído».

«Es súper fuerte lo que diré. Me dijo: ‘Chula cu…, no tienes ni plata. No tienes ni plata, rota de mier…’, me dijo. La tenía acá (en la oreja). La miré, me reí, saqué la plata y me fui. Después saqué los billetes y le hice así (como si lanzara los billetes). ¿Te imaginas?», completó entre risas.

Pese a que en el momento recibió un violento discurso por parte de la otra mujer en plena pelea, Pamela Díaz lo recuerda como una hilarante anécdota, hecho que no pasó desapercibido entre sus seguidores de la popular red social, Instagram.

Hay que mencionar que se ha vuelto costumbre que La Fiera realice transmisiones en vivo a través de esta plataforma, tal cual lo hacen otros rostros de la televisión como Cecilia Bolocco. Generalmente, Pamela Díaz suele tener un invitado en su live para tocar temas diversos.