Romina Sáez impactó al anunciar inicio de proceso judicial con sensible fotografía de su rostro totalmente desfigurado tras feroz golpiza en 2022

Romina Sáez impactó al anunciar que iniciará un juicio en contra de sus ex arrendatarios, quienes la golpearon en el año 2022. Lo que sorprende fue una foto se reveló de su rostro totalmente desfigurado producto de la golpiza.

Fue en el mes de marzo de ese mismo cuando se supo de la violenta agresión que sufrió la abogada. A través de redes sociales, Sáez anunció que avanzará en este proceso, además, pidió justicia y que sus seguidores oren por ella.

«Oren por mí. Mañana se hará mi juicio. Justicia», fue lo que escribió, adjuntando una foto en blanco y negro donde se puede apreciar la feroz agresión que sufrió.

La publicación causó gran impacto, tras ver el rostro de la ex Mekano completamente desfigurado.

La feroz golpiza a Romina Sáez

En el año 2021, Romina junto a su madre arrendaron una propiedad. Pasaron 14 meses, y debido al incumplimiento del pago, se acercaron para aclarar las cosas con los arrendatarios.

En aquella ocasión, los quisieron interceptar, pero los sujetos iban arrancando en un automóvil, luego de negarse a pagar la deuda. Romina pidió las llaves del domicilio, y esto hizo que reaccionaran de la peor manera.

«En ese momento abre la puerta del copiloto y golpea fuertemente mis pechos», señaló Sáez, según LUN.

La reacción del conductor fue bajarse del vehículo, agarrando sus muñecas y dándole golpes consecutivos en su rostro.

«Producto del último impacto de puño, caigo en el suelo y me golpeo la cabeza, perdiendo el conocimiento. Cuando logro recuperar la consciencia, puedo sentir que el imputado me pegaba en la cabeza, espalda y piernas con golpes de pies y puños, para posteriormente arrastrarme de las piernas por el suelo», agregó.

En ese instante, y debido a los gritos, los vecinos se alertaron y salieron en ayuda de la abogada. No obstante, la brutal golpiza hizo que Sáez convulsionara.

