Cecilia Bolocco y el estreno de su nuevo programa: «Queremos dejar una nota de amor»

A seis años de su último proyecto en televisión abierta, Cecilia Bolocco vuelve este 2022 a tener un proyecto en televisión, el cual debutará este domingo, después de “Tele13 central”, por las pantallas de Canal 13.

Se trata de “Todo por ti, con Cecilia Bolocco”, un programa en el que famosos homenajearán a sus madres o a aquellas personas clave en su vida, y para ello la ex Miss Universo tendrá una amena e íntima conversación con sus invitados y sus progenitoras.

“Es volver a lo más enriquecedor del trabajo de animadora que he podido realizar a lo largo de mi carrera, que es este tipo de entrevistas. Los dos Premios Emmy que gané fueron con programas de entrevistas y uno de ellos un programa de entrevistas íntimas, o sea, yo fui a la casa de Anthony Quinn, de Paloma Picasso y estuve mucho tiempo con Gloria Estefan, entonces esto implica retomar esa faceta”, destaca Bolocco, rememorando los alabados espacios que hizo en los años noventa para la cadena Telemundo, en Estados Unidos, “La buena vida” y “Ocurrió así”.

¿Qué esperar de Todo por ti con Cecilia Bolocco?

A lo anterior, agrega que “ese tipo de programas me apasionaba tanto que terminé hasta siendo la productora ejecutiva y escribía los guiones, entonces desde ahí me empapaba de la historia de mis invitados. Y sin duda que este proyecto me remite a esa época y a mi lado de entrevistadora y conversadora innata, lo cual me tiene feliz”.

Cecilia declara también que “buscamos tener esa cercanía con las personas y volver a tener encuentros profundos. En ‘Todo por ti’ queremos dejar una nota de amor y sensibilidad y, definitivamente, es una invitación a esa intimidad al interior de la familia”.

Dentro de ese contexto, señala que “a la Madre Teresa le preguntaron una vez cómo encontrar la paz y ella dijo ‘anda a tu hogar y ama a tu familia’. Si cada uno amara a los suyos y si cada uno fuera a su casa a amar de verdad, todo sería mejor. La familia es la médula de la sociedad y cuando la familia se quebraja, toda una sociedad lo hace, y nosotros debemos mantenernos unidos y volver a ese nido que es la familia. Todo eso es lo que rescata este programa”.