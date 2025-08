El minuto de terror que vivió periodista de Mega tras ser amenazado y atacado en barrio Meiggs: Estaba en pleno despacho

Un movido miércoles tuvo Mega, luego de una difícil situación que vivieron los trabajadores de Mucho Gusto.

El equipo del matinal se encontraba haciendo un despacho en el barrio Meiggs, en Salvador Sanfuentes con Unión Latinoamericana. En ese momento, y en plena transmisión, fueron violentamente atacados el periodista Roberto Saa y su equipo de trabajo.

Equipo de Mucho Gusto es atacado en plena transmisión

En ese contexto, un grupo de individuos increpó al comunicador, amenazándolo para que se retirara del lugar.

«Nos dicen, ‘váyanse de acá de inmediato’. Le digo que me está amenazando y me responde que ‘sí, lárguense de inmediato», partió relatando el comunicador de Mega.

Además, agregó que: «Los tipos se colocaron muy nerviosos porque no han llegado los guardias. No ha llegado el operativo este que se está haciendo en Meiggs, todavía no llega a ese lugar, por lo tanto, ellos están operando ahí con la más completa tranquilidad, no llega Carabineros, no llegan los guardias».

«Y claro, vieron a este equipo, y nos amenazan primero, me dicen ‘papito, papito, te recomiendo al tiro que te vayas inmediato de acá, acá no te queremos’ (…) Nosotros nos íbamos caminando, nos íbamos alejando de ese lugar, y ahí el tipo viene y dice ‘ya, si no entienden por las buenas, entienden por las malas’, y nos empezó a tirar los conos», continuó.

Por otro lado, las amenazas no quedaron ahí, ya que diversos objetos fueron lanzados. Una gran piedra voló por los cielos y casi impacta en el rostro de Roberto Saa.

Rápidamente, el equipo se alejó del lugar de los hechos al percatarse que no existían miembros de carabineros cercanos al sector.

