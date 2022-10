Daniela Aránguiz saca suspiros con coquetas postales en bikini

Hace poquito que finalmente Daniela Aránguiz confirmó su separación de Jorge Valdivia, tras una serie de rumores. Por lo mismo que la chiquilla se ha dedicado a disfrutar de su soltería, compartiendo destapadas fotitos, sobre todo por medio de sus historias.

«Me da una paja el amor. Me parece tipo… un lugar donde uff… mucho drama. No, no quiero» es parte de lo que señaló la ex chica Mekano, en un reciente video que compartió en su perfil, a pesar de los rumores de relación con Luis Mateucci.

Y como te comentamos recientemente, Daniela Aránguiz es más que activa en sus stories, donde Daniela Aránguiz comparte diversas postales. Tal como lo ha hecho durante los últimos días, tras subir unas picaronas fotitos en bikini, dándole la bienvenida a los días de intensa calor en la capital.

Daniela Aránguiz se luce con picarones postales en bikini

Fue durante inicios de la semana, donde la influencer dejó la grande en su perfil de Instagram. Esto después de lucirse compartiendo una postal con un traje de baño de color negro y tapándose su rostro de los rayos solares. Todo esto al ritmo de unos de los perreitos de la vieja escuela: «Sol, Playa y Arena» y Tito «El Bambino».

Pero la chiquilla no se quedó en esa postal, ya que volvió a utilizar sus historias de la red social de la camarita para subir otro registro en bikini. Aunque en esta ocasión cambió la canción y el conjunto del traje de baño.

Pues Daniela Aránguiz, en esta ocasión, se lució con una parte superior de color negro y una diminuta parte inferior, tipo animal print y con tirantes de color rosa. Todo esto acompañado con uno de los éxitos de una de las cantantes del momento: «El Barco» de la reconocida cantante colombiana, Karol G, que ya suma más de 135 millones de reproducciones en Spotify.