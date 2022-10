Estas serían las exigencias de José Miguel Viñuela para llegar a TV+

Desde que TV+ canceló de un día para otro el espacio de farándula ‘Me Late’, comenzaron a circular una serie de especulaciones sobre el programa e incluso los rostros que llegarían a reemplazarlo. Siendo uno de los nombres que suena más fuerte el de José Miguel Viñuela.

Tras conocerse este rumor, el propio animador salió a aclararlo en medio de su programa por Instagram. «No voy a hacer Me Late ni voy a ser panelista de Me Late. ¿Cómo se les puede llegar a ocurrir que voy a sería tan we… de hacer Me Late?», junto con agregar que solo está interesado en hacer un programa de entretención.

Es en este contexto que, José Miguel Viñuela conversó con el portal Infama, donde reveló que hace tiempo tiene una oferta de TV+ para volver a la televisión, pero que solo la aceptaría bajo una serie de condiciones.

«Que sea precisamente no hacer Me Late, ni nada que tenga que ver con Me Late ni en el horario de la tarde», indicó el comunicador, junto con afirmar que si hay otros horarios disponibles y si se ajusta con lo que él sabe hacer, terminará aceptando la oferta.

Las exigencias de José Miguel Viñuela

Y es ahora que el ex TV+, Sergio Rojas, dio a conocer durante su espacio online ‘Que te lo digo’, la lista exacta de las exigencias que habría hecho José Miguel Viñuela a TV+ para regresar a la pantalla chica.

En primer lugar, el periodista de farándula aseguró que el ex Mucho Gusto se resiste a firmar en TV+ por un fracaso del pasado. Este fue la grabación de un piloto que no fue aprobado por no ser viable económicamente.

«Él habría puesto algunas cláusulas… no hacer un programa llamado Me Late, no hacer un programa de farándula bajo ninguna norma, no hacer un programa en el horario de Me Late Tarde», detalló Sergio Rojas según rescató ADN Radio.

Pero esto no es todo, ya que el polémico panelista continuó con más condiciones de José Miguel Viñuela. Siendo la posibilidad de seguir con su live ‘Desde mi Cocina con la Nené’ y hacer un programa de entretención nocturno parecido a lo que hacía en Mega. Además de contar con un periodista con características similares a Mauricio Jürgensen. Esto quiere decir que se maneje entre la entretención y temas más analíticos.