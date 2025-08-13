Reconocido artista chileno y su reflexión tras pensar que moriría en accidente aéreo: «Entre tanta impotencia me rendí…»

El popular cantante Nano Stern utilizó sus redes sociales para desahogarse luego de vivir uno de los momentos más temibles de su vida, revelando que casi sufre un accidente en avión.

Fue a través de su Instagram donde compartió un post con un sentido mensaje. Esto luego de estar en el cielo camino a Santiago.

El avión donde se transportaba tuvo fallas mecánicas, y relató todo lo que pensó en una fracción de segundos.

Nano Stern y sus palabras luego de enfrentar problemas dentro de un avión

«Hoy día, mientras volaba, volviendo casi a Santiago, el avión sufrió un estrago. Gritos, humo… Yo sudaba. El Iberia capotaba: no había nada que hacer más que invocar el poder de algún dios a quien rezar, y me puse a contemplar lo más hondo de mi ser», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Tuve mucho, mucho miedo, pero entre tanta impotencia me rendí ante la sentencia del destino y de su ruedo. Y pensé: ‘si ya no puedo extender más lo vivido, lo bailado y lo comido, y me pilla la pelada, voy a mirar a la nada y morirme agradecido».

«Al final el capitán logró bajar el avión y se ganó una ovación y una copa de champán. Nunca había estado tan asustado en pleno vuelo. Casi se me cayó el pelo y ahora, de vuelta en tierra, todo mi cuerpo se aferra al piso. Bendito suelo», continuó.

«Pero no puedo dejar de decir gracias mil veces, y así agradecer con creces que vivo para cantar. Ahora, me voy a un bar a tomarme una cerveza pa relajar la cabeza y celebrar la alegría de que al final -¡Madre mía!- la vida recién empieza», cerró el intérprete de «Casualidad».

«A celebrar entonces. Buen aprendizaje a través de un susto tan indeseado. La vida nos pone a prueba todos los días. Abrazos» y «Ay conchamimaire Nano ! Qué bueno seguir teniéndote acá cerquita. Abrazo amigo», fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales.

