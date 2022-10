Aseguran que Cristián de la Fuente se fue de PLR en proyecto laboral

No paran las polémicas alrededor de Cristián de la Fuente, esto luego de que se filtrara un video en el que aparece de lo más cariñoso besando y abrazando a una desconocida mujer, mientras se encontraba en un restaurante en México.

En un primer momento, el actor señaló que «Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más. Esa es la verdad».

Aunque la cosa no se quedó ahí, pues inmediatamente comenzaron a surgir una serie de rumores con relación a la vida personal de Cristián de la Fuente, con varios medios asegurando que su esposa, Angélica Castro, no tendría intención de perdonarlo. Pero también se filtraron detalles de su situación laboral.

«Hay una marca de ropa masculina donde Cristián de la Fuente era rostro. Si bien ya terminó la campaña, esta empresa decidió no seguir contando con sus servicios. Y en la página web ya no hay fotos de él» es parte de lo que señaló Cecilia Gutiérrez unas semanas atrás.

El futuro laboral de Cristián de la Fuente

Es en este contexto que ahora la periodista volvió a lanzar un golpe farandulero, asegurando que al polémico comunicador le habrían pegado ni más ni menos que la PLR en Radio Agricultura, donde tenía un programa online.

«Se reunió con ejecutivos de la radio y decidieron cancelar el programa de Cristián de la Fuente, no va a seguir trabajando en Agricultura TV» comenzó señalando Gutiérrez en el último capítulo de Zona de Estrellas.

Pero esto no es todo, ya que la periodista aseguró que Marlen Olivari será la encargada de reemplazarlo en ese horario. Hay que mencionar que la ex modelo ya se había referido a su llegada al medio. «Estoy súper contenta en mi nueva casa, en Agricultura TV» indicó.