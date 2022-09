Perla Ilich tras contestar videollamada con contenido sexual: «Malditos como pueden hacer esto»

Perla Ilich es una de la chiquillas más queridas y apoyadas del espectáculo nacional, después de su exitoso paso por la pantalla chica chilena. Esto queda demostrado en su cuenta de Instagram con más de 746 mil seguidores, donde sube diversas publicaciones de índole positiva y también negativa.

Sin embargo, ahora le entregó malas noticias a sus seguidores, debido a la publicación que recientemente se tomó sus redes, la cual fue de corte negativo. Pues la ex chica docureality volvió a denunciar un hecho impresentable, mediante su perfil social.

Perla Ilich y el acoso sexual recibido por videollamada

La ex protagonista del espacio televisivo que llevaba su nombre, «funó» a una persona que la llamó por videollamada a su celular. Pero este no fue cualquier contacto, ya que el jetón no encontró nada mejor que llamarla con un objetivo sexual, pasando a llevar la integridad de Perla Ilich sin ningún pudor.

«Quiero funar a este número. Llamó por videollamada, no sé como tomó mi número y salió con sus genitales haciendo ya saben que», comenzó diciendo la madre de 3 retoños a través de su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, tras escribir ese mensaje en la postal subida con el número de la persona que la acosó, la ex chica docureality tuvo más palabras para descargarse en la bajada de la publicación.

«Maldito como pueden hacer esto Dios mío así si mi bebé hubieran contestado como puede existir gente tan enferma», añadió.

Al poco rato de subir el indignante post, sus seguidores la apoyaron incondicionalmente en este duro momento.

«A la PDI»; «Ordinario»; «Negrita hermosa, te hablo por interno para que hagamos algo con el….❤️🔥»; «A mi mamá le pasó eso por Whatsapp»; «No responder número desconocido»; «perooo🤦‍♂️ gente emfermaa», fue parte de los que escribieron en apoyo a la gitana.

Recordemos que esta no es la primera vez en el último tiempo, que Perla Ilich recibe ataques de forma similares. A la chiquilla la han tratado horrible tanto por su Instagram como por su WhatsApp y la ex Discípulo del Chef ha expuesto la situación en público.