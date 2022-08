La respuesta de Perla Ilich tras pesado comentario sobre su peso

Durante el fin de semana, Perla Ilich dio a conocer una desagradable situación que vivió con una persona que le pidió un saludo a través de WhatsApp y como ella se demoró en enviarlo, no dudó en llenarla de crueles insultos con relación a su figura.

«Perla es solo un saludo, no es para tanto… Gorda cu… fea. Un puro saludo nomás y te enojai, chancha cu… para cuándo la dieta» le escribió el pastelito al cual al final la influencer decidió bloquear.

Perla Ilich y su sentido mensaje

Es en este contexto que Perla Ilich decidió exponer a la persona en su cuenta de Instagram, acompañando los pantallazos con un sentido mensaje en el que aprovecha de hacer una reflexión en torno a su cuerpo y a la crueldad que pueden tener algunos.

«Dirán qué es esto! Bueno, les cuento que tengo un WhatsApp, muchos saben que hago rifas y ventas y una persona me empezó a escribir ‘Perla, Perla, Perla, Perla un saludo’. Y le mande un audio y le dije ‘por favor, estoy trabajando, dame un segundo’, porque estaba anotando» comenzó relatando la ex chica reality.

Siguiendo por esta línea, Perla Ilich señaló que «Y me mandó esto; algo duro, feo, insensible, porque creo que nadie merece que lo traten así. Siendo pública o no, me da lo mismo».

«De verdad me sentí mal, muy mal, porque claro que amo mi cuerpo. Mis rollos son míos, soy mamá de tres pequeños y ya no tengo 18 años. Tengo treinta y me enorgullece ser quien soy. Una mujer fuerte, trabajadora, humilde, real, con rollos, mido 1.54″ continuó.

«Y no me avergüenzo de eso, pero sí duele. Y ver que haya gente tan mala, tan insensible y dura juzgando el cuerpo ajeno. Lo quería decir porque la boca es mía, como lo que me da la gana y si eso me hace feliz seguiré siendo como soy» afirmó Perla Ilich.

Para cerrar, la joven envió unas últimas palabras. «A quien le moleste que se tome un vaso de agua y se le pase porque Dios es bueno y se encarga de todo».