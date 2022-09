«Bronceado perfecto»: Betsy Camino deja la grande con osado desnudo

Betsy Camino se ha ganado con creces el título de una de las chiquillas más sensuales del espectáculo a nivel nacional. Aquello ha quedado demostrado tanto en sus apariciones en la tevé, como en sus redes sociales.

Tal fue el caso recientemente, mediante su cuenta de Instagram, con más de 279 mil seguidores, pues la cubana no dudó a la hora de compartir una nueva postal. Esta fue de carácter artístico, pero no por eso menos osada, ya que la ex Aquí se Baila dejó a todos peinados para atrás con el reciente registro.

Betsy Camino y su reciente postal al desnudo

La bailarina volvió a deleitar a sus seguidores con otra fotito. En esta ocasión, mediante una apuesta distinta que funcionó para deslumbrar a sus miles de fieles seguidores.

«Con ese culote y esa carita …. Tu eres la MAMI FAVORITA 🤤🍑!», escribió Betsy Camino en la publicación que tiene la ubicación en Viña del Mar, y donde además luce su cuerpo dejando poco y nada a la imaginación de sus fanáticos.

La postal obtuvo más de 13 mil me gusta a las pocas horas y cientos de comentarios. Este alcance le sirvió de sobra a la ex Aquí se Baila, pues la publicación tenía como objetivo promocionar su cuenta de Unlok, el espacio que tiene para subir contenido subido de tono que no puede ir en sus redes sociales.

Además, el registro se llenó de piropos entre sus seguidores. Uno de ellos, la mismísima Sabrina Sosa, quien no dudó en dejar su reacción positiva. «Foton🔥🔥🔥», comentó la trasandina sobre la osada postal.

«Porque 🔥»; «Hermosa 😍🔥»; «Guapísima ❤️😍😘»; «Maravillosa 🔥❤️»; «Te amooo hermosa 😍😍»; «Espectacular 😍😍»; «O sea… una bomba ❤️💣💣💣»; «Mi morena hermosa 😍»; «Te ves tan seductora, como una leona salvaje y encantadora 😍», fue parte de lo que comentaron los fanáticos de Betsy Camino.